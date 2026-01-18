2026 ще е решаваща за бъдещето на Верстапен във Формула 1?

Популярни
Тактически и възстановителни занимания, както и още пристигнали български отбори в Турция – на живо с обзора на деня с пратениците на Sportal.bg
Сезон 2026 във Формула 1 ще е решаващ за бъдещето на 4-кратния световен шампион Макс Верстапен в спорта. Това обясни самият той пред нидерландския вестник De Telegraaf.

Макс има договор с Ред Бул до края на 2028, но вече се появиха конкретните условия, при които той може да прекрати предсрочно контракта си с тима. Макс, както и по-голямата част от колегите му във Формула 1 ще използват сезон 2026, за да се ориентират кой се е справил най-добре с тълкуването на новите технически правила, за да решат след това къде ще продължи кариерата им.

Бивш стюард във Формула 1: През 2021 Майкъл Маси подари титлата на Макс!
Бивш стюард във Формула 1: През 2021 Майкъл Маси подари титлата на Макс!

„Може ли 2026 да е решаващата година – запита се Макс. – Като цяло, да. Но смятам, че от всички в моето обкръжение, аз се отнасям най-спокойно към тази тема. Ще се справя по някакъв начин и всичко ще се нормализира.

„Има ли шанс да не изкарам до 2029 година, ако не ми харесат новите правила във Формула 1? Да, но това изисква някакво съвсем лошо развитие за нас.

Мерцедес подкрепя Верстапен в "24 часа на "Нюрбургринг", скандал при избора на пилоти
Мерцедес подкрепя Верстапен в "24 часа на "Нюрбургринг", скандал при избора на пилоти

„Винаги съм твърдял, че искам да завърша кариерата си във Формула 1 в Ред Бул, имам отлични отношения с тима, а това е много важно. Трябва да се случат обаче още много неща, за да е ясно всичко и не говоря само за Формула 1.“

От Макларън защитиха решението да започнат отрано работата за сезон 2026
От Макларън защитиха решението да започнат отрано работата за сезон 2026
Снимки: Gettyimages

