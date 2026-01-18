Бивш стюард във Формула 1: През 2021 Майкъл Маси подари титлата на Макс!

Бившият състезателен директор на Формула 1 Майкъл Маси е подари“ световния шампионат за 2021 г. на Макс Верстапен, твърди бивш пилот и стюард в световния шампионат. Сезон 2021 във Формула 1 завърши със скандал, след като тогавашният състезателен директор на ФИА, Майкъл Маси, интерпретира свободно правилата при управлението на късна кола за сигурност, позволявайки състезанието да се реши в последната обиколка.

Решението на Маси наруши правилника по две точки и даде възможност на Верстапен, който беше спрял в бокса за нови меки гуми, да изпревари Люис Хамилтън. Британецът остана на пистата с износени твърди гуми и в последната обиколка загуби както победата в състезанието, така и титлата. Разследването на ФИА установи, че „човешка грешка“ е била в основата на нарушаването на правилата, в резултат на което Маси беше отстранен от поста си.

Дани Съливан, който се състезава за Тиръл през 1983, е бил стюард на ФИА във Формула 1 в продължение на 14 години, включително в два кръга от сезон 2021, но не е участвал в спорния финал в Абу Даби. Той е човекът, който обясни как Маси сервира на тепсия титлата на Верстапен.

„Стюардите никога не са имали думата по тези въпроси - заяви Съливан пред Epartrade. - В Абу Даби всички около Маси му крещяха, че не искат финал зад кола за сигурност, защото не изглеждало добре.“

„Затова той позволи на пет коли да изпреварят колата за сигурност, което на практика даде шанс на Макс. Е, според правилата, той трябваше да позволи на всички затворени с обиколка коли да го направят. Но ако го беше сторил, състезанието нямаше да бъде подновено. Щеше да се наложи да завършат зад колата за сигурност, защото останалите затворени коли бяха по-назад в колоната.“

„Така той пусна петимата и постави Макс точно зад Люис. Макс беше спрял за гуми, а Люис – не. Той беше с гуми за квалификация. Гумите на Люис бяха на 44 обиколки. Нямаше абсолютно никакъв шанс да не го изпревари в този момент. Маси на практика му подари световния шампионат с това решение.“

Съливан добави: „За да бъдем честни към Майкъл, това беше 23-тото състезание от сезона. Тези хора пътуват непрекъснато, постоянно са подлагани на натиск от отборите, от всички. Има всякакви спорове. Голямо напрежение, късен етап, последните пет минути от сезона.“

„И отново, това е моята гледна точка. Ако си фен на Макс – а аз съм фен на Макс, не ме разбирайте погрешно – но ако съм холандец и симпатизирам повече на Макс, бих казал: "Но това е решението“. И е така, Макс не е направил нищо нередно.“

„Но за мен това не беше добро решение. Това е моето мнение и всеки може да спори по въпроса, и ще го правим, докато всички не стигнем до едно мнение.“

Съливан настоя, че никога не е усещал пристрастия по време на работата си като стюард във Формула 1.

„Бих искал да изясня едно нещо: в стаята има стюард, който е бил пилот, но има и трима други стюарди на ФИА, така че решението е общо, на целия екип - допълни Съливан. - Имало е няколко случая, в които моето мнение е било отхвърлено, въпреки че смятах, че съм прав, но другите членове на панела не бяха съгласни въз основа на цялата информация, с която разполагахме.“

„И за да докажа, на публиката вероятно ще ѝ е интересно да знае това, данните, с които разполагаме, са недвусмислени. Няма нищо подобно. Имаме камери от колите на всички. Имаме данни за подаването на газ, за налягането на спирачките, за завъртането на волана. В много от случаите интервюираме пилотите, ако има ситуация след състезанието. Така че процесът е много задълбочен.“

„През всичките 14 години, в които го правех, никога не съм усетил пристрастие от никого. Никой не е казвал: „Е, това е мой приятел, така че ще отсъдя в негова полза“ или нещо подобно. Всичко беше доста обективно.“

