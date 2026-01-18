Какво отказа Тото Волф на Джордж Ръсел в новия му договор с Мерцедес

Британският пилот Джордж Ръсел разкри подробности за една доста екстравагантна молба, която е отправил по време на преговорите за новия си договор с отбора на Мерцедес във Формула 1, но тя е била отхвърлена. Към края на сезон 2025 Ръсел си осигури удължаване на контракта с базирания в Бракли тим, което ще го задържи в отбора и през 2026 като съотборник на Андреа Кими Антонели.

27-годишният пилот има желание да започне да добавя болиди от Формула 1 към личната си колекция, в която вече присъства неговата „кола-мечта“ – Мерцедес-AMG One. Затова не е изненадващо, че се е опитал да включи подобна клауза и в новия си договор.

Helping close the gap! ⚔️



Overtake Mode will deliver extra electrical energy if a driver is within a second of the car in front at a detection point 💨#F1 pic.twitter.com/ozA6PQLRmy — Formula 1 (@F1) January 17, 2026

„Много бих искал да колекционирам болидите от Формула 1, с които се състезавам - сподели Ръсел пред списание auto motor und sport. - Но заради тавана на разходите, ние произвеждаме само по три или четири шасита на година. Преди 20 години, когато неограничените тестове все още бяха позволени, всеки отбор изграждаше по 15 до 20 коли, които се сменяха редовно.“

За съжаление на пилота на Mercedes, усилията му не са се увенчали с успех.

„Опитах се да получа болид от Формула 1 по време на последните ми преговори за договор. Но за съжаление, не успях. - призна британецът. - Бих искал да видя отборите да намерят начин да произвеждат монококове извън бюджетния таван. Имаме достатъчно от другите части. Всеки пилот разполага с пет двигателя на година.

„Мисля, че Мерцедес произвежда общо 60 двигателя за всеки сезон. Имаме и много задни крила – за високо, средно и ниско притискане. Има и достатъчно предни крила и подове. Разполагаме с поне десет комплекта от всички останали части. Но има само три или четири шасита. Може би трябва да говоря с ФИА по този въпрос.“

