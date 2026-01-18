35 пилоти са били претенденти за третата кола на Хюндай

Завръщането на Хейдън Падън, Есапека Лапи и Дани Сордо в Хюндай за 2026 в WRC разбираемо повдигна въпроси сред някои от по-младите пилоти в спорта: "Защо старата гвардия пак получава шанс, а не следващото поколение?" Преди да се спрат на триото, което ще си поделя третия i20 N Rally1, в Хюндай са разгледали 35 пилоти за това място през сезона. Спортният директор на отбора, Андрю Уитли, разясни пред DirtFish процеса по избор.

„Очевидно това не беше лесно решение - заяви Уитли. - Прекарахме много време в разговори и обмисляне, като подкрепихме всичко с данни. Създадох база данни, електронна таблица с резултати и детайли как те корелират с други постижения, включително механични проблеми, брой спукани гуми и други фактори. Това ни даде нещо като коефициент за представяне на всеки пилот във всяко състезание.“

„Това ни даде представа какъв би бил средният им потенциал за представяне в дадено рали. Системата не беше прекалено сложна – оценката беше между едно и десет. Така получихме картина за потенциалния резултат. След това взехме предвид кои пилоти имат опит с отбора и ако нямат, колко време ще им е нужно да се адаптират, кои са техните ключови състезания и т.н."

„Прегледахме всяка възможна опция от автомобилите в клас Rally2 – това са всички пилоти, които са показали истинска скорост там, а те са доста. Когато започнеш да се задълбочаваш в данните, моята база данни съдържаше около 35 пилоти. Имаше много от тях с добри, открояващи се представяния.“

„Но когато кажеш на тези пилоти: „Добре, отиваме в Монте Карло и не искам да завършиш първи, втори или трети. Искам да си четвърти или пети, може би шести.“ Това е наистина трудна задача за пилот, който няма опит. А за първото им участие в автомобил от клас Rally1 с ограничени тестове, това е почти невъзможно“, допълни Уитли.

„Това решение не беше толкова свързано с това колко далеч можеш да ритнеш топката, а по-скоро колко често я изпускаш. Есапека Лапи, Хейдън Падън и Дани Сордо спечелиха национални титли през 2025 г. – знаем, че са в добра форма.“

Откриващото сезона рали „Монте Карло“ следващата седмица ще бъде първият заводски старт за Падън на най-високо ниво в спорта, откакто се раздели с Хюндай след второто си място на рали „Австралия“ през 2018 г. Двукратният европейски рали шампион вече заяви, че целта му ще е успешен финал в Монте Карло, тъй като е наясно, че няма как да е конкурентен от първия си старт с Rally1 автомобил, и то по трудните етапи около Гап.

