Стартът на сезона в WRC беше даден в Монте Карло

На бляскава церемония в Монте Карло беше представен сезон 2026 в Световния рали шампионат, като кампанията стартира следващата седмица точно там с легендарното рали „Монте Карло“.
Феновете имаха възможност да видят отблизо пилотите и автомобилите на трите заводски отбора в WRC: Тойота, Хюндай и М-Спорт Форд, както и фаворитите в битката за титлата в WRC2.
Тази година в WRC се завръща италианската марка Ланча, като програмата на Ypsilon Rally2 се изпълнява от френския тим PH Sport, а един от двамата заводски пилоти на отбора е българският пилот Николай Грязин.
9-кратният световен шампион Себастиен Ожие ще се бори за десета световна титла, като за момента се очаква той да участва в 10 от общо 14 ралита през годината, а 2026 ще е последният сезон с настоящите Rally1 автомобили.
Рали „Монте Карло 2026“ стартира в четвъртък, като тази година центърът му отново е в Гап, ще се карат някои от класическите отсечки в Алпите и ще има етап по улиците на Монте Карло – на трасето за Формула 1.