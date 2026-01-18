Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Стартът на сезона в WRC беше даден в Монте Карло

Стартът на сезона в WRC беше даден в Монте Карло

  • 18 яну 2026 | 12:11
  • 560
  • 0
Стартът на сезона в WRC беше даден в Монте Карло

На бляскава церемония в Монте Карло беше представен сезон 2026 в Световния рали шампионат, като кампанията стартира следващата седмица точно там с легендарното рали „Монте Карло“.

Феновете имаха възможност да видят отблизо пилотите и автомобилите на трите заводски отбора в WRC: Тойота, Хюндай и М-Спорт Форд, както и фаворитите в битката за титлата в WRC2.

Без Себ Ожие в рали "Швеция", шеф на модна империя ще кара за Тойота
Без Себ Ожие в рали "Швеция", шеф на модна империя ще кара за Тойота

Тази година в WRC се завръща италианската марка Ланча, като програмата на Ypsilon Rally2 се изпълнява от френския тим PH Sport, а един от двамата заводски пилоти на отбора е българският пилот Николай Грязин.

9-кратният световен шампион Себастиен Ожие ще се бори за десета световна титла, като за момента се очаква той да участва в 10 от общо 14 ралита през годината, а 2026 ще е последният сезон с настоящите Rally1 автомобили.

Мартинс Сескс планира кампания със седем ралита в WRC през 2026 година
Мартинс Сескс планира кампания със седем ралита в WRC през 2026 година

Рали „Монте Карло 2026“ стартира в четвъртък, като тази година центърът му отново е в Гап, ще се карат някои от класическите отсечки в Алпите и ще има етап по улиците на Монте Карло – на трасето за Формула 1.

Елфин Еванс обеща да не повтаря грешката, която му коства титлата през 2025 година
Елфин Еванс обеща да не повтаря грешката, която му коства титлата през 2025 година
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Ето кога титулярите в MotoGP ще изпробват за първи път гумите на Пирели

Ето кога титулярите в MotoGP ще изпробват за първи път гумите на Пирели

  • 17 яну 2026 | 14:00
  • 546
  • 0
Насър Ал-Атия не допусна изненада и спечели за шести път рали "Дакар"

Насър Ал-Атия не допусна изненада и спечели за шести път рали "Дакар"

  • 17 яну 2026 | 13:30
  • 2575
  • 0
Априлия и Дукати започват тестовете на моторите си за 2027 година в средата на март

Априлия и Дукати започват тестовете на моторите си за 2027 година в средата на март

  • 17 яну 2026 | 12:04
  • 937
  • 0
Хонда проведе първи пълноценен тест с 850-кубиковия си мотор

Хонда проведе първи пълноценен тест с 850-кубиковия си мотор

  • 17 яну 2026 | 11:45
  • 1433
  • 0
Това ли ще е ключът към спечелването на титлата във Формула 1 през 2026 година?

Това ли ще е ключът към спечелването на титлата във Формула 1 през 2026 година?

  • 17 яну 2026 | 10:56
  • 2974
  • 0
Лучиано Бенавидес спечели по възможно най-драматичния начин рали "Дакар"

Лучиано Бенавидес спечели по възможно най-драматичния начин рали "Дакар"

  • 17 яну 2026 | 10:15
  • 3476
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

  • 18 яну 2026 | 09:28
  • 13810
  • 22
ЦСКА си отдъхна за Пастор

ЦСКА си отдъхна за Пастор

  • 18 яну 2026 | 12:43
  • 4124
  • 3
Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

  • 18 яну 2026 | 08:27
  • 31529
  • 37
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 9059
  • 14
Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

  • 18 яну 2026 | 08:48
  • 4567
  • 3
Ден 1 на Australian Open: Карлос Алкарас в действие

Ден 1 на Australian Open: Карлос Алкарас в действие

  • 18 яну 2026 | 13:15
  • 8781
  • 4