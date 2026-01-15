Елфин Еванс обеща да не повтаря грешката, която му коства титлата през 2025 година

Пилотът на Тойота в Световния рали шампионат (WRC) Елфин Еванс обеща да не повтаря грешката, която според него му коства титлата при пилотите през 2025 година.

Въпросната грешката на уелския пилот е свързана с това, че в началото на миналия сезон той е подценил Себастиен Ожие като реален съперник за титлата. Причината за това беше фактът, че французинът щеше да участва с ограничена програма, която впоследствие стана по-натоварена от първоначално предвиденото и в крайна сметка той грабна деветата си титла, побеждавайки Еванс с две точки.

Петкратният вицешампион също така коментира и отсъствието на Кале Рованпера и Ойт Танак, които няма да карат в WRC през новия сезон. Според него това няма да има такъв ефект върху битката за титлата, тъй като темпото в челото ще продължи да бъде високо, а надпреварите – оспорвани.

„Ако загубиш двамата претенденти за титлата, на теория това би трябвало да намали процента на претендентите за титлата. Но аз не мисля, че това ще се отрази генерално на темпото на ралитата, защото така или иначе битките ще са оспорвани.



„Има хора като Оливър (Солберг), за когото не знаем как ще се представи в първия си пълен сезон в Rally1, но вече видяхме, че е способен да печели ралита. Смятам, че стандартът на шампионата няма да спадне. Но, разбира се, двама опитни конкуренти няма да ги има.



„Не знам дали ще променя моя подход, но мисля, че миналата година имаше няколко момента, в които се борих със Себ в началото на сезона и не си давах много зор да го победя, защото той щеше да кара с ограничена програма и не го смятах за конкурент за титлата. Но сега знаем какъв е резултатът. Наясно сме, че всяка точка е важна, но може би не се постарах достатъчно, за да го победя. Сега, ако изпадна в подобна ситуация, сигурно ще подходя по различен начин.



„Той направи доста ралита по-малко, така че в крайна сметка това не беше предимство. Но трябва да съм наясно, че ситуацията може да се промени в хода на сезона, предполагам това беше урок, че всяка точка е ценна.



„През миналата година бяха прекалено пресметлив в макадамовите ралита, но в същото време в тях имаше моменти, в които можех да взема една или две точки повече, ако бях рискувал още малко. Но аз бях лидер в шампионата и бях първи на пътя в петък, което ми костваше много време и след това нямаше много смисъл да натискам в събота, защото нямаше как да догоня пилотите пред мен.



„Мога да посоча много моменти от миналия сезон. Примерно Португалия или Сардиния, когато бях много бавен. Определено трябва да се фокусирам върху тази страна, защото там определено представянето ми не беше на нужното ниво, особено в тези сухи макадамови състезания като Португалия, Сардиния и Гърция, те ми бяха най-тежки.



„Смятам, че вече имаме по-добри базови настройки, с които да стартираме, ако те все още работят в Португалия и Сардиния, но трябва поне да е по-добре. Разбира се, имаше случаи, в които не се възползвах от всички неделни възможности. Сигурен съм, че всеки е имал такива моменти, но за момента аз не виждам нужда да променям моя подход“, обясни Еванс в едно дълго интервю.

