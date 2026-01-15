Хюндай представи обновения си автомобил за WRC

Отборът на Хюндай официално вдигна покривалото на обновения i20 N Rally1, с който корейската марка ще атакува Световния рали шампионат (WRC) през 2026 година.

Starting 2026 with a clean slate 🧽 #WRC pic.twitter.com/mPQpvpjppW — Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) January 15, 2026

За Хюндай сезон 2025 беше изключително разочароващ, след като тимът спечели само две победи в 14 ралита. Това позволи на основния конкурент Тойота да доминира изцяло в шампионата както при пилотите, така и при производителите.

Поради тази причина от Хюндай са провели общо 16 дни на тестове от края на сезон 2025 насам, за да подобрят представянето на i20 N Rally1. Колата беше силно ревизирана в началото на миналата година, което доведе до подобрение в скоростта в бързите макадамови ралита, но това беше за сметка на представянето в хлъзгави условия, най-вече на асфалт. Отделно надеждността също не беше никак добра, което допълнително затрудни Хюндай.

„Завръщаме се този сезон с повече решителност и желание за борба отвсякога. Миналата година беше предизвикателна, но научихме много за нашите слабости и върху какво трябва да работим, за да подобрим представянето си“, обясни ръководителят на Хюндай Сирил Абитебул.



„За пореден път нашата цел са трите титли – при пилотите, навигаторите и производителите. Това е нещо, за което знаем, че сме в по-добра позиция да постигнем заради подобрението на Evo автомобила. Направихме конкретни подобрения след много натоварена тестова програма, както и със заздравяване на нашите ръководен екип, който разполага с отдадени служители, което е доказателства за амбициите на Хюндай.



„От тактическа гледна точка ние се завръщаме към системата, която беше толкова успешна през 2024 година. Ще има ротация на пилотите в третата кола, които да подкрепят Тиери (Нювил) и Адриен (Фурмо), от които очакваме солидни резултати.



„Със завръщането на Хейдън (Падън), Дани (Сордо) и Есапека (Лапи) ние привестваме завръщането на опита и уменията, но и преоткриваме позитивизма в отбора, който ние знаем, че е много важен за успеха в WRC. Съперничеството с Тойота отново ще е голямо, но определено вярвам, че ние разполагаме с нужното, за да успеем“, добави още французинът.