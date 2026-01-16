Без Себ Ожие в рали "Швеция", шеф на модна империя ще кара за Тойота

Сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC) все още не е започнал, но вече знаем списъка със заявените състезатели за втория кръг, който ще се проведе в Швеция в средата на февруари. Общо 59 са заявените пилоти за единственото изцяло снежно състезание в календара на WRC, а от тях 11 ще стартират в Rally1 категорията.

Големият отсъстващ спрямо първия старт за сезона, който ще се проведе следващата седмица в Монте Карло, ще бъде Себастиен Ожие. Световният шампион за поредна година няма да стартира в изцяло снежното рали, което не попада в неговата ограничена програма.

Въпреки това Тойота отново ще има пет коли, които ще бъдат поверени на титулярите Елфин Еванс, Оливър Солберг, Такамото Кацута и Сами Паяри. Към тях ще се присъедини и главният изпълнителен директор на модната империя на Prada Лоренцо Бертели, който за поредна година ще стартира в рали „Швеция“.

We are very happy to announce that next month we will take part to @RallySweden 🇸🇪 with a Toyota Yaris Rally 1 from @TGRWRC 🚗 💨



Simone and I are very much looking forward to our favourite event of the @OfficialWRC season on snow ❄️



How cool is this livery with the Italian… pic.twitter.com/7KIhocPRpS — Lorenzo Bertelli (@fuckmatie37) January 16, 2026

В Хюндай отново ще заложат на Тиери Нювил и Адриен Фурмо, а към тях ще се присъедини и победителят от рали „Швеция“ през 2024 година Есапека Лапи. Финландецът се завърна в състава на корейците през този сезон като част от ротацията в третия автомобил, който той дели с Хейдън Падън и Дани Сордо.

М-Спорт също ще разполага с три коли. Първите две от тях ще бъдат за титулярите Джошуа Макърлийн и Джон Армстронг, а компания на двамата ирландци ще прави Мартинс Сескс. За латвиеца това ще бъде първото от седемте ралита, в които той ще участва през 2026 година.

Мартинс Сескс планира кампания със седем ралита в WRC през 2026 година

В WRC2 също ще бъде много интересно, тъй като в рали „Швеция“ ще стартират традиционно силни пилоти на сняг като Роопе Корхонен, Мико Хейкила, Теему Сунинен, Лаури Йона, Ромет Юргенсон и други. Българинът Николай Грязин и неговият съотборник в Ланча Йоан Росел ще пропуснат състезанието край Умеа.

Рали „Швеция“, втори кръг за сезон 2026 в Световния рали шампионат, трябва да се проведе между 12 и 15 февруари.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages