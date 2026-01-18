Деймън Хил определи наказанието на Валтери Ботас за Гран При на Австралия като „нелепо“

Световният шампион за 1996 Деймън Хил заяви, че е „нелепо“ Валтери Ботас да трябва да изтърпи наказание на стартовата решетка при завръщането си във Формула 1 с Кадилак за Гран При на Австралия.

Новината идва, след като съотборникът на Ботас, Серхио Перес, направи първите километри с болида на Кадилак за сезон 2026 по време на шейкдаун на пистата „Силвърстоун“ в петък. След като прекара миналия сезон като резервен пилот в Мерцедес, Ботас се завръща в надпреварата с новия отбор на Кадилак през 2026.

Финландецът остана без титулярно място за 2025, след като беше освободен от отбора на Заубер, който избра изцяло нов пилотски състав в лицето на Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето преди превръщането на тима в заводски отбор на Ауди за новия сезон.

Ботас получи наказание от 5 места на стартовата решетка в последното си състезание за Заубер през 2024 в Абу Даби, след като се удари с Кевин Магнусен с Хаас. Сега Ботас ще трябва да изтърпи наказанието си при своя дебют за Кадилак в първия кръг от сезон 2026 в Австралия.

ФИА промени спортния правилник за Формула 1 от 2026, като гарантира, че наказанията ще бъдат заличавани от досието на пилота, ако не бъдат изтърпени в рамките на 12 месеца от първоначалното нарушение. Тъй като обаче наказанието на Ботас е наложено преди ратифицирането на тази промяна в правилата, финландецът ще бъде принуден да стартира с пет места по-назад на решетката в Мелбърн.

Хил, който спечели световния шампионат с Уилямс през 1996 г., изрази недоволството си от ситуацията в социалните мрежи.

Използвайки функцията Story в Instagram, която позволява публикуването на изображения и видеоклипове за период до 24 часа, Хил коментира наказанието на Ботас за Гран При на Австралия с думите: „Колко нелепо.“

През август говорител на ФИА заяви, че не съществува механизъм за заличаване на наказанието на Ботас със задна дата, като промяната в правилата за 2026 е предназначена да избегне повторение на подобна ситуация в бъдеще.

