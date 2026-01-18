Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Деймън Хил определи наказанието на Валтери Ботас за Гран При на Австралия като „нелепо“

Деймън Хил определи наказанието на Валтери Ботас за Гран При на Австралия като „нелепо“

  • 18 яну 2026 | 13:53
  • 583
  • 0
Деймън Хил определи наказанието на Валтери Ботас за Гран При на Австралия като „нелепо“

Световният шампион за 1996 Деймън Хил заяви, че е „нелепо“ Валтери Ботас да трябва да изтърпи наказание на стартовата решетка при завръщането си във Формула 1 с Кадилак за Гран При на Австралия.

Новината идва, след като съотборникът на Ботас, Серхио Перес, направи първите километри с болида на Кадилак за сезон 2026 по време на шейкдаун на пистата „Силвърстоун“ в петък. След като прекара миналия сезон като резервен пилот в Мерцедес, Ботас се завръща в надпреварата с новия отбор на Кадилак през 2026.

Бивш стюард във Формула 1: През 2021 Майкъл Маси подари титлата на Макс!
Бивш стюард във Формула 1: През 2021 Майкъл Маси подари титлата на Макс!

Финландецът остана без титулярно място за 2025, след като беше освободен от отбора на Заубер, който избра изцяло нов пилотски състав в лицето на Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето преди превръщането на тима в заводски отбор на Ауди за новия сезон.

Ботас получи наказание от 5 места на стартовата решетка в последното си състезание за Заубер през 2024 в Абу Даби, след като се удари с Кевин Магнусен с Хаас. Сега Ботас ще трябва да изтърпи наказанието си при своя дебют за Кадилак в първия кръг от сезон 2026 в Австралия.

Мерцедес подкрепя Верстапен в "24 часа на "Нюрбургринг", скандал при избора на пилоти
Мерцедес подкрепя Верстапен в "24 часа на "Нюрбургринг", скандал при избора на пилоти

ФИА промени спортния правилник за Формула 1 от 2026, като гарантира, че наказанията ще бъдат заличавани от досието на пилота, ако не бъдат изтърпени в рамките на 12 месеца от първоначалното нарушение. Тъй като обаче наказанието на Ботас е наложено преди ратифицирането на тази промяна в правилата, финландецът ще бъде принуден да стартира с пет места по-назад на решетката в Мелбърн.

Хил, който спечели световния шампионат с Уилямс през 1996 г., изрази недоволството си от ситуацията в социалните мрежи.

От Макларън защитиха решението да започнат отрано работата за сезон 2026
От Макларън защитиха решението да започнат отрано работата за сезон 2026

Използвайки функцията Story в Instagram, която позволява публикуването на изображения и видеоклипове за период до 24 часа, Хил коментира наказанието на Ботас за Гран При на Австралия с думите: „Колко нелепо.“

През август говорител на ФИА заяви, че не съществува механизъм за заличаване на наказанието на Ботас със задна дата, като промяната в правилата за 2026 е предназначена да избегне повторение на подобна ситуация в бъдеще.

В Ред Бул са готови за безсънни нощи заради 90-годишното си изоставане
В Ред Бул са готови за безсънни нощи заради 90-годишното си изоставане
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

От Макларън защитиха решението да започнат отрано работата за сезон 2026

От Макларън защитиха решението да започнат отрано работата за сезон 2026

  • 18 яну 2026 | 13:28
  • 447
  • 0
Льоб след 13 спукани гуми в "Дакар": Колите са здрави, гумите са слабото звено

Льоб след 13 спукани гуми в "Дакар": Колите са здрави, гумите са слабото звено

  • 18 яну 2026 | 13:10
  • 638
  • 0
Стартът на сезона в WRC беше даден в Монте Карло

Стартът на сезона в WRC беше даден в Монте Карло

  • 18 яну 2026 | 12:11
  • 990
  • 0
Ще потърси ли съвет Кале Рованпера от Кими Райконен?

Ще потърси ли съвет Кале Рованпера от Кими Райконен?

  • 18 яну 2026 | 11:57
  • 511
  • 0
Бивш стюард във Формула 1: През 2021 Майкъл Маси подари титлата на Макс!

Бивш стюард във Формула 1: През 2021 Майкъл Маси подари титлата на Макс!

  • 18 яну 2026 | 11:05
  • 3935
  • 12
Мерцедес подкрепя Верстапен в "24 часа на "Нюрбургринг", скандал при избора на пилоти

Мерцедес подкрепя Верстапен в "24 часа на "Нюрбургринг", скандал при избора на пилоти

  • 18 яну 2026 | 10:37
  • 3181
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 10755
  • 10
Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

  • 18 яну 2026 | 09:28
  • 18963
  • 25
ЦСКА си отдъхна за Пастор

ЦСКА си отдъхна за Пастор

  • 18 яну 2026 | 12:43
  • 9691
  • 6
Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

  • 18 яну 2026 | 08:27
  • 36783
  • 43
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 10562
  • 19
Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

  • 18 яну 2026 | 08:48
  • 5300
  • 4