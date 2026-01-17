Дузпа в края зарадва Дортмунд в зрелище срещу последния

Отборът на Борусия (Дортмунд) записа драматична победа с 3:2 като домакин на Санкт Паули във вълнуващ двубой от 18-ия кръг на Бундеслигата. Така “жълто-черните” удължиха положителната си серия от седем мача без загуба във всички турнири.

В 18-ата минута ВАР отказа да даде дузпа за гостите и така съставът на Борусия беше този, който успя да поведе в резултата. Това стана в добавеното време на първото полувреме, когато Юлиан Брант се разписа с удар от близо след асистенция на Карим Адейеми. Именно той удвои преднината в 54-тата минута, когато прати топката в опразнената врата след пас на Фабио Силва. Хамбургци обаче съумяха да изравнят след две статични положения, изпълнени от Ерик Смит. В 62-рата минута Джеймс Сандс беше точен с глава след корнер, а след още десет минути резервата Рики-Джейд Джоунс възстанови равенството след центриране от пряк свободен удар. Все пак домакините изтръгнаха победата отвъд добавеното време на срещата, когато капитанът Емре Джан реализира дузпа, свирена за фал на Джоунс срещу влезлия от пейката Максимилиан Байер.

Така Борусия продължава да се движи на второто място в класирането с актив от 39 точки, докато Санкт Паули се свлече на последната 18-а позиция с едва 12 пункта след третия си пореден шампионатен мач без успех.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages