Мачът между Санкт Паули и РБ Лайпциг бе отложен заради силен снеговалеж

  9 яну 2026 | 16:38
Мачът между Санкт Паули и РБ Лайпциг бе отложен заради силен снеговалеж

Двубоят от Бундеслигата между Санкт Паули и РБ Лайпциг, който трябваше да се играе утре в Хамбург, беше отложен поради големи количества сняг и лед, покрили терена, съобщиха от Германската футболна лига.

Обилен снеговалеж заплашва мачове от Бундеслигата
Обилен снеговалеж заплашва мачове от Бундеслигата

В последните дни Германия беше засегната от обилни снеговалежи и минусови температури, които се очаква да продължат през уикенда. Футболният сезон в страната се подновява този уикенд след триседмична зимна пауза.

„Отговорните за стадион „Милернтор“ затвориха съоръжението след консултация с местните власти“, информираха от лигата.

„Това се дължи на голямото количество сняг и лед по целия стадион и свързаните с това рискове за безопасността на всички участници в деня на мача, както и на критичната обща ситуация в Хамбург. Новата дата за мача ще бъде обявена скоро“, се казва в изявлението.

Има опасения, че други мачове, включително Унион (Берлин) - Майнц 05 и Вердер (Бремен) - Хофенхайм, също могат да бъдат неблагоприятно засегнати от времето.

