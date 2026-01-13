Борусия (Д) не се затрудни с Вердер

Борусия (Дортмунд) разгроми с 3:0 Вердер (Бремен) на "Сигнал Идуна Парк" в среща от 17-ия кръг на Бундеслигата. Попаденията за тима на Нико Ковач отбелязаха Нико Шлотербек (11'), Марсел Забитцер (76') и Серу Гираси (83').

Домакините имаха известни проблеми само в първите минути, но след това методично наложиха волята си. Те са втори в класирането с 36 точки, а "бременските музиканти" останаха без победа в седми пореден шампионатен мач и се намират на 12-та позиция, но само на 5 точки над зоната на изпадащите.

Първата голова възможност се откри пред Джъстин Нджинма, но неговият удар беше спасен от Грегор Кобел. Последва още една опасна атака на Вердер, завършила с неточен шут на Марко Грюл. В 11-тата минута Юлиан Риерсон центрира от корнер, а Нико Шлотербек се оказа непокрит в наказателното поле и с глава даде аванс на Борусия.

Въпреки отличното начало, "жълто-черните" имаха проблеми в защита. Нджинма още веднъж излезе на добра позиция, но Кобел предугади опита му да го прехвърли. Домакините се ориентираха към контраатаки и при една от тях Карни Чуквуемека пропусна да засече отлично подаване на Фабио Силва. До почивката Борусия създаде и още един шанс, но Мио Бакхаус отрази изстрела на изигралия своя мач номер 250 в Бундеслигата Марсел Забитцер.

С началото на второто полувреме Никлас Зюле, който получи жълт картон през първата част, отстъпи мястото си на Емре Джан. В 40-ата минута Грюл пробва да изненада Кобел с удар от около 30 метра, но топката излезе в аут. Домакините отговориха с пропуск на Максимилиан Байер, а после Амос Пийпер се хвърли и с глава предотврати втори гол във вратата на Вердер.

Без да блестят, домакините контролираха случващото се на терена. В 76-ата минута Забитцер беше точен за 2:0 с много прецизен изстрел в долния десен ъгъл на вратата и реши всичко в полза на "жълто-черните". Крайния резултат оформи влезлият като резерва Серу Гираси в 83-тата минута след много груба грешка на Пийпер.

Снимки: Gettyimages