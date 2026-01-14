Пореден гол на млад талант помогна на Волфсбург да се отърси от кошмара в Мюнхен

Волфсбург взе глътка въздух след погрома с 1:8 от Байерн в Мюнхен и днес спечели с 2:1 в домакинството си на Санкт Паули в мач от 17-тия кръг на Бундеслигата. В трети пореден кръг се разписа младият нападател на „вълците“ Дженан Пейчинович, който с общо 5-тия си гол в първенството донесе победата за отбора си с късно попадение в 88-ата минута.

Така Волфсбург вече е с 18 точки и поне временно се изкачи в таблицата, като е на 6 точки от опасната зона. Санкт Паули пък остава предпоследен само с 12 пункта.

"Вълците" поведоха в 25-ата минута, когато след преглед с ВАР се видя, че бранител на Санкт Паули играе с ръка в наказателното си поле и бе отсъдена дузпа. От 11-метровия наказателен Кристиан Ериксен не сгреши - 1:0 за Волфсбург. Пет минути преди края на първата част обаче Ерик Смит изравни за "пиратите" с хубав изстрел от наказателното поле - 1:1.

Волфсбург бе по-активният отбор през втората част, но не успяваше да отбележи дълго време. Стражът на гостите Никола Васил спаси опасен удар на резервата Адам Дагим в 75-ата минута, а малко след това и Камил Грабара трябваше да се намесва след изстрел на Матия Перейра-Лаж. Така се стигна до 88-ата минута, когато резервата Адам Дагим центрира отдясно, а Дженан Пейчинович с глава донесе победата за тима си за крайното 2:1.

