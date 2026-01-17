Популярни
  По два гола за дубъла на Локо (Пловдив) и Родопа

По два гола за дубъла на Локо (Пловдив) и Родопа

  17 яну 2026 | 17:29
  • 858
  • 0
По два гола за дубъла на Локо (Пловдив) и Родопа

2:2 приключи приятелска среща между Локомотив II (Пловдив) и гостуващия му Родопа (Смолян). Играещият треньор Теодор Стефанов даде преднина на смолянския тим с гол в 7-ата минута. Секунди преди почивката, Слави Зарков спечели дузпа за домакините и Даниел Маджаров я вкара – 1:1. Зарков направи същото и в 57-ата минута и сам изпълни отсъдения единадесетметров наказателен удар, но вратаря на Родопа спаси. В 73-ата минута стражът на Локо опита да подаде на съотборник, но след рикошет в крака на Денислав Кехайов стана 1:2. Десетина минути по-късно Маджаров изравни от фаул.

