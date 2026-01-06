Първа тренировка за дубъла на Локомотив Пловдив (програмата за контролите)

Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) се събира днес в 15:00 часа. Тогава започва зимната подготовка на отбора за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. 22-ма футболисти ще изведе Димитър Дерменджиев за първо занимание. В хода на тренировъчния процес ще играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

17 януари: Локомотив II (Пловдив) – Родопа (Смолян)

24 януари: Локомотив II (Пловдив) – ЦСКА III (София)

31 януари: Локомотив II (Пловдив) – СФК Раковски (Раковски)

7 февруари: Локомотив II (Пловдив) – Марица (Пловдив)