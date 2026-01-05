22-ма на старта на Родопа (програмата за мачовете)

Днес, Родопа (Смолян) дава начало на подготовката си за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. В 16:00 часа, играещия треньор Теодор Стефанов ще изведе 22-ма футболисти да първо занимание. Целият процес ще се проведе на местната база. В хода му, отбора ще изиграе три приятелски срещи, всичките като гост.

Седмица преди възобновяване на първенството ще се проведе междуобластна квалификация на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Жребий ще определи съперника на смолянския тим.

Програмата за мачовете:

17 януари: Локомотив II (Пловдив) – Родопа (Смолян)

24 януари: Асеновец (Асеновград) – Родопа (Смолян)

31 януари: Атлетик (Куклен) – Родопа (Смолян)

7 февруари, купа АФЛ: Родопа (Смолян) – жребий ще определи съперника