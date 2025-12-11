Популярни
  2. Локомотив (Пловдив) ІІ
  3. Труден полусезон за дубъла на Локо (Пловдив)

Труден полусезон за дубъла на Локо (Пловдив)

  • 11 дек 2025 | 15:33
  • 242
  • 0

Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) завърши на 16 място есенния полусезон на Югоизточната Трета лига. Треньорът Димитър Дерменджиев направи равносметката пред Sportal.bg.

„Хубав старт и лош финал за нас. Добрите резултати в хода на лятната подготовка внесоха оптимизъм. Започнахме първенството с престижна победа. Не успяхме обаче да задържим нивото в последствие. Основната причина – не демонстрирахме характер. Няма как да продължаваме по същия начин. Ще има промени. Ще дадем шанс на нови момчета, които са амбицирани да се развиват и израстват като футболисти“.

