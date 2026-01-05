Родопа (Смолян) напуска стадиона си заради ремонт

Родопа (Смолян) няма да играе мачове на стадиона си „Септември“ през пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Причината – започва ремонт на съоръжението. Обмислят се варианти, къде отбора на Родопа да провежда домакинските си двубои през втората половина на настоящата кампания. Планира се, обновяването на съоръжението да завърши до лятото на тази година. Ако ремонтните дейности приключат в предвидените срокове, смолянския тим ще се завърне на новия си стадион за следващия сезон. Днес започва подготовката на Родопа.

22-ма на старта на Родопа (програмата за мачовете)