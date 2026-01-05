Популярни
БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
Родопа (Смолян) напуска стадиона си заради ремонт

  5 яну 2026 | 09:24
  • 780
  • 0
Родопа (Смолян) няма да играе мачове на стадиона си „Септември“ през пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Причината – започва ремонт на съоръжението. Обмислят се варианти, къде отбора на Родопа да провежда домакинските си двубои през втората половина на настоящата кампания. Планира се, обновяването на съоръжението да завърши до лятото на тази година. Ако ремонтните дейности приключат в предвидените срокове, смолянския тим ще се завърне на новия си стадион за следващия сезон. Днес започва подготовката на Родопа.

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

  5 яну 2026 | 09:36
  • 10222
  • 14
Сираков: Димитър Пенев е велика фигура в историята на българския футбол

  4 яну 2026 | 19:21
  • 2380
  • 1
Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

  4 яну 2026 | 19:08
  • 20604
  • 52
Пламен Гетов стана спортен директор на Спартак (Варна)

  4 яну 2026 | 17:52
  • 5635
  • 10
Кириякос Георгиу е новият треньор на Локомотив (Горна Оряховица)

  4 яну 2026 | 17:44
  • 2578
  • 15
Ивайло Петков: Търсим нападател

  4 яну 2026 | 17:19
  • 2290
  • 2
Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

  5 яну 2026 | 09:36
  • 10222
  • 14
Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

  5 яну 2026 | 09:47
  • 3450
  • 2
Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

  5 яну 2026 | 05:44
  • 11097
  • 2
Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото"

  4 яну 2026 | 23:49
  • 16935
  • 35
Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

  4 яну 2026 | 21:30
  • 33696
  • 140
Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

  4 яну 2026 | 19:15
  • 41136
  • 56