Съставите на Удинезе и Интер, Лаутаро се завръща като титуляр

Отборите на Удинезе и Интер излизат един срещу друг на “Блуенерджи Стейдиъм” в ранния мач от съботната програма на 21-вия кръг в Серия "А". Любопитното е, че двубоят е навръх десетата годишнина от откриването на стадиона.

Интер гостува на Удинезе в опит да продължи силната линия през 2026 г.

Кристиан Киву е предприел цели пет промени в стартовия си състав след победата с 1:0 над Лече в сряда. В отбрана Франческо Ачерби е заменен от Ян Бисек, а Карлос Аугусто е върнат по-назад за сметка на Алесандро Бастони и така Федерико Димарко се завръща като ляв халф-бек. Отдясно пък този път ще играе Луиш Енрике, а не Анди Диуф. Тандемът в атака също е обновен и така е оформен от героя в предишния мач Франческо Пио Еспозито и капитана Лаутаро Мартинес, които заемат местата на Маркюс Тюрам и Анже-Йоан Бони.

Удинезе: Окойе, Кристенсен, Кабаселе, Соле, Дзаноли, Пьотровски, Карлстрьом, Екеленкамп, Камара, Ата, Дейвис



Интер: Зомер, Бисек, Аканжи, Аугусто, Енрике, Барела, Жиелински, Мхитарян, Димарко, Еспозито, Лаутаро