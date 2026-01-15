Еспозито сподели за специалната си връзка с Киву след гола срещу Лече

„Нерадзурите“ излязоха на „Сан Сиро“ тази вечер, знаейки, че Наполи е записал трето поредно равенство, което им предостави златна възможност да се откъснат на върха в класирането. Отложеният мач от 16-ия кръг срещу Лече, преместен от декември заради ангажиментите за Суперкупата на Италия, се превърна в поредната разочароваща вечер за домакините чак до 78-ата минута. Тогава удар на Лаутаро Мартинес беше отразен от Владимиро Фалконе, но Пио Еспозито беше на точното място, за да довкара отбитата топка от около шест метра.

„Дълго чаках този гол в Серия А. Той показва, че упоритата работа се отплаща по един или друг начин и съм много щастлив. Все още ми липсва гол в Шампионската лига, но в момента съм толкова радостен, че това може да почака“, заяви Еспозито.

Интер изигра най-слабия си мач от началото на годината, но спечели и вече има сериозна преднина в Серия А

Цялата резервна скамейка на Интер, включително треньорът Киву, който го прегърна топло, нахлу на терена, за да отпразнува попадението с младия италианец.

„Видях треньора там и се зарадвах, защото той се втурваше да празнува с нас и когато беше наставник на младежкия отбор Примавера. Връзката ни се състои от малко думи, но много обич. Той е от хората, които не трябва да говорят много, просто знаеш, че ще бъде до теб. Познавам го от години, на практика „израснахме“ заедно – той като треньор, а аз като играч в младежкия тим. Това е много важна връзка за мен“, добави нападателят.

С този успех „нерадзурите“ се откъснаха на шест точки на върха.

„Мотивира ни, не можем да се страхуваме, когато това е нашата цел. Всеки мач е труден, както видяхме и тази вечер, но искаме да се задържим там“, завърши Еспозито.

Киву: Победата е безценна

С този резултат Интер официално става зимен шампион на Серия А, което означава, че отборът е начело в класирането в средата на сезона, въпреки че вече е изиграл 20 мача. Тимът вече има шест точки преднина пред Наполи, а Милан може леко да съкрати разликата, макар че гостуването им на Комо тази вечер се очертава като сериозно изпитание.