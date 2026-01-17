Интер гостува на Удинезе в опит да продължи силната линия през 2026 г.

Удинезе ще посрещне лидера в класирането Интер в мач от Серия А, който ще се проведе на 17 януари 2026 г. Двубоят на "Блуенерджи Стейдиъм" ще започне от 16:00 часа. Главен съдия на срещата ще бъде Марко Ди Бело, който ще има отговорната задача да ръководи този интересен сблъсък между отбор от средата на таблицата и претендент за титлата.

Интер продължава да доминира в Серия А, заемайки първото място с 46 точки след 20 изиграни мача. "Нерадзурите" имат впечатляваща голова разлика с 43 отбелязани и само 17 допуснати гола, което показва както офанзивната им мощ, така и стабилната им защита.

От друга страна, Удинезе се намира на 10-та позиция с 26 точки от същия брой мачове, като тимът от Удине има негативна голова разлика – 22 отбелязани срещу 32 допуснати гола. Разликата от 20 точки между двата отбора ясно подчертава фаворита в предстоящата среща, но домакинският фактор би могъл да даде предимство на Удинезе в опита им да изненадат лидера.

Удинезе показва колеблива форма в последните си пет мача с една победа, две равенства и две загуби. В последната си среща тимът завърши наравно 2:2 срещу Пиза (на 10.01.2026), преди това постигна важна победа като гост срещу Торино с 2:1 (на 07.01.2026). Последва загуба с 0:1 от Комо (на 03.01.2026), равенство 1:1 с Лацио (на 27.12.2025) и тежко поражение с 5:1 от Фиорентина (на 21.12.2025).

Интер, от своя страна, демонстрира отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. "Нерадзурите" победиха Лече с 1:0 (на 14.01.2026), завършиха наравно 2:2 с Наполи (на 11.01.2026) и записаха три последователни победи преди това – 2:0 срещу Парма (на 07.01.2026), 3:1 срещу Болоня (на 04.01.2026) и 1:0 срещу Аталанта (на 28.12.2025).

В последните пет сблъсъка между двата отбора се наблюдава интересна тенденция. Удинезе изненадващо спечели последната среща с 2:1 като гост срещу Интер на 31 август 2025 г. в мач от Серия А. Преди това Интер имаше превес с четири последователни победи – 2:1 на 30 март 2025 г. в Серия А, 2:0 на 19 декември 2024 г. в Купа на Италия, 3:2 на 28 септември 2024 г. и 2:1 на 8 април 2024 г., като и двата последни мача бяха в рамките на Серия А. Общо в последните пет срещи Интер има четири победи, а Удинезе една, което показва доминацията на миланския гранд в този сблъсък.

Кейнан Дейвис се очертава като най-важният играч за Удинезе в предстоящия мач. Английският нападател е основна фигура в атаката на домакините и ще бъде натоварен с отговорността да пробие солидната защита на Интер. От другата страна, Лаутаро Мартинес продължава да бъде звездата на Интер. Аржентинският голмайстор, който е капитан на отбора, демонстрира постоянство в представянето си през целия сезон и представлява постоянна заплаха за всяка защита в Серия А. Неговата способност да се появява на точното място в точното време и клиничното му завършване го правят един от най-опасните нападатели в първенството. Двубоят между тези двама нападатели може да се окаже решаващ за крайния изход от мача.