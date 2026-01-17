Популярни
  Реал Мадрид
  2. Реал Мадрид
  Ще сложи ли Реал край на мъките?

Ще сложи ли Реал край на мъките?

  17 яну 2026 | 07:06
  • 1765
  • 0

Реал Мадрид ще посрещне Леванте на стадион "Сантиаго Бернабеу" в мач от Ла Лига на 17 януари 2026 г. Двубоят е с начален час 15:00 и ще бъде ръководен от съдията Мигел Сесма. Срещата е част от 20-ия кръг на испанското първенство и се очаква да бъде интересен сблъсък между отбор, борещ се за титлата, и такъв, опитващ се да избегне изпадане.

Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид
Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

Реал Мадрид заема второто място в Ла Лига с 45 точки от 19 изиграни мача, като "белите" имат впечатляваща голова разлика от 41 вкарани и 17 допуснати гола. От друга страна, Леванте се намира в тежка ситуация, заемайки предпоследното 19-о място с едва 14 точки от 18 срещи и негативна голова разлика от 21:30. Разликата от 31 точки между двата отбора ясно показва пропастта в класата и формата. Докато мадридчани се борят за върха, валенсианците са в отчаяна нужда от точки, за да се измъкнат от зоната на изпадащите. Победа за Реал би затвърдила позициите им в челото, докато евентуален успех на гостите би бил жизненоважен в борбата им за оцеляване.

Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико", Рафиня отново бе големият герой
Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

Реал Мадрид преживява трудна седмица с две последователни загуби - изненадващо отпадане от Албасете с 3:2 в Купата на краля (14.01.2026) и поражение с 3:2 от Барселона във финала на Суперкупата на Испания (11.01.2026). Преди това "белите" победиха Атлетико Мадрид с 2:1 в полуфинала на Суперкупата (08.01.2026) и записаха две убедителни победи в Ла Лига - 5:1 срещу Бетис (04.01.2026) и 2:0 срещу Севиля (20.12.2025). От своя страна, Леванте показва признаци на подобрение с две поредни мача без загуба в първенството - равенство 1:1 с Еспаньол (11.01.2026) и впечатляваща победа като гост срещу Севиля с 3:0 (04.01.2026). Преди това отборът завърши 1:1 с Реал Сосиедад (20.12.2025), но отпадна от Купата на краля след загуба с 1:0 от Леонеса (17.12.2025) и претърпя поражение с 2:0 от Осасуна в Ла Лига (08.12.2025).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Реал Мадрид има категорично предимство с три победи, една загуба и едно равенство. Последната среща се състоя на 23 септември 2025 г., когато "белите" победиха с 4:1 като гости в мач от Ла Лига. Най-убедителната победа на мадридчани дойде на 12 май 2022 г., когато разгромиха Леванте с 6:0 на "Бернабеу". Интересно е, че през август 2021 г. двата отбора изиграха зрелищно 3:3 равенство, а през януари същата година Леванте постигна изненадваща победа с 2:1 като гост. Последната среща преди това, през октомври 2020 г., завърши с победа за Реал Мадрид с 2:0 като гост. Историята показва, че макар "белите" да имат предимство, Леванте е способен да поднесе изненади.

