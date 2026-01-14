Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

Легендата на българския футбол Емил Костадинов напусна лагера на ЦСКА 1948 в Анталия, разбра Sportal.bg. Причината за това се крие в покана, която спортният директор на "червените" е получил от неговия някогашен тим Порто. Лично президентът на "драконите" Андре Вилаш-Боаш е поканил героя от "Парк де Пренс" да присъства сред VIP личностите на голямото дерби за Купа на Португалия срещу Бенфика.

Коща е сред големите фигури в историята на "синьо-белите", като през 1994 г. изведе отбора до полуфиналите в Шампионска лига. Така бившият вицепрезидент на БФС ще пропусне утрешната проверка на ЦСКА 1948 срещу ЛАСК в Белек, но ще бъде на линия за следващата контролна среща - срещу Ягелония в понеделник.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия

Снимки: Startphoto