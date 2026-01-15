Левски поздрави Даниел Боримиров

Днес изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров празнува своя 56-и рожден ден. Легендата на клуба започва кариерата си в Бдин през 1987 година. През 1990 година е привлечен при "сините" и печели три шампионски титли (1992/93, 1993/94 и 1994/95 година) и три Купи на България (1991, 1992 и 1994 година).

През лятото на 1995 година преминава в немския Мюнхен 1860. Там играе 8 сезона и записва 245 мача и 36 гола с фланелката на "лъвовете".

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

През пролетта на 2004 година се завръща в Левски. Във втория си период при "сините" Даниел Боримиров печели още две шампионски титли (2005/06 и 2006/07 година), два пъти Купата на България (2005 и 2007 година) и два пъти Суперкупата на страната (2005 и 2007 година). През 2005 година печели приза "Футболист на футболистите". Помага на отбора да достигне 1/4-финал за Купата на УЕФА през 2005/06 година и да влезе в груповата фаза на Шампионската лига през 2006/07 година. Слага край на кариерата си след края на сезон 2007/2008 година, записвайки 297 мача и 86 гола за Левски във всички турнири.

След края на кариерата си заема поста спортен директор на Левски и печели шампионската титла през 2008/09 година. В последствие е и директор на Детско-юношеската школа на клуба. През октомври 2021 година е избран за Председател на Управителният съвет на Левски. В края на април 2023 година заема поста Изпълнителен директор на клуба.

За националния отбор на България дебютира на 18 февруари 1993 година срещу Обединените Арабски Емирства в Дубай, като носи националната фланелка до 2005 година, записвайки общо 69 мача и 5 гола. Единственият български футболист участвал на две Световни (1994 година в САЩ – 4 мача/1 гол, 1998 година във Франция – 3 мача) и две Европейски първенства (1996 година в Англия – 3 мача и 2004 година в Португлаия – 1 мач). Печели бронзов медал на Световното първенство през 1994 година. Изиграва последния си мач за България през 2005 година.

"Ръководството, футболистите и служителите на ПФК Левски честитят празника на Даниел Боримиров и му пожелават здраве, лични и професионални успехи и много щастливи мигове с любимия "син" тим", написаха от "Герена".