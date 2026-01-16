Кадилак направи шейкдаун на болида си за Формула 1 на "Силвърстоун"

Новият отбор във Формула 1 - Кадилак, направи днес шейкдаун на автомобила си за сезон 2026 на пистата "Силвърстоун". Краткият тест беше в рамките на снимачния ден, като зад волана на новата кола беше Серхио Перес.

Към Перес по-късно се присъединиха съотборникът му Валтери Ботас и резервният пилот Гуаню Джоу, за да добият и те впечатления от новата кола, която е със задвижваща система на Ферари.

🚨 Más imágenes en alta calidad del debut de Cadillac en Silverstone



📹 @WorldofPhotog#F1 pic.twitter.com/uOR6udVIpT — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) January 16, 2026

Официално болидът ще бъде разкрит в реклама по време на Супербоул следващия месец, преди първата от двете тестови сесии на Формула 1 в Бахрейн.

Днес се появи информация, че от Кадилак са поставили стикери върху камерите на телефоните на всички, които биха могли да разпространят снимки на автомобила, с изключение на собствения снимачен екип на отбора. Въпреки това в социалните мрежи вече се появиха някои снимки на болида в гаражите на "Силвърстоун", направени от голямо разстояние.

Източник на motorsport.com, разкри, че засега Перес е единственият пилот на Кадилак, който е излязъл на пистата днес. Според информацията мексиканецът е бил на "Силвърстоун" за снимачния ден, преди да се върне в Мексико, където следващата седмица ще има рекламни ангажименти. Чеко, който има шест победи във Формула 1, е пътувал до Англия през седмицата, за да посети базата на отбора и да обсъди технически аспекти на автомобила преди първото му излизане на трасето.

В допълнение, съотборникът му Ботас също сподели в социалните мрежи, че е бил в базата на тима за мерки за седалката тази седмица, което допълнително показва как подготовката за дебюта на отбора се засилва.

another video of the Cadillac at Silverstone #F1 pic.twitter.com/4RCelmiDke — F1 Pit Crew (@F1PitCrew1) January 16, 2026

Дебютът на Кадилак на пистата следва сходен шейкдаун на Ауди, като компанията купи Заубер и го превърна в свой заводски тим за старта на сезон 2026. Миналата седмица тимът проведе снимачен ден на пистата "Барселона-Каталуня".

При тестове като този на отборите е разрешено да изминат до 200 км и трябва да използват различни типове гуми на Pirelli в сравнение с тези, които ще бъдат на разположение по време на предсезонните тестове и през сезона на Формула 1.

