Оскар Пиастри: Първите състезания може да са непредсказуеми

Пилотът на Макларън Оскар Пиастри смята, че новите технически правила във Формула 1 за 2026 ще променят начина, по който пилотите се състезават помежду си, заради по-голямото значение на управлението на батерията и новите технологии.

Сезон 2026 ще постави началото на следващата ера в шампионата с разпределение на мощността 50/50 между двигателя с вътрешно горене и електрическия компонент, по-малки и по-леки автомобили и въвеждането на активна аеродинамика, която ще замени DRS системите, наред с други промени.

McLaren Mastercard Formula 1 Team. Season Launch.



February 9th. pic.twitter.com/JKfWYWSkYp — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) January 16, 2026

Доктор Марко: Пилот с мотор на Мерцедес ще е световен шампион!

„Мисля, че определено ще бъде различно, да - обясни Пиастри пред Today, запитан как промените в правилата могат да повлияят на състезанията. - Смятам, че по отношение на начина, по който се състезаваме един с друг, ще бъде доста различно. Хибридният елемент и управлението на нивото на батерията ще бъдат наистина важни.

„Искам да кажа, това е било важно и в миналото, но тъй като този елемент ще бъде много по-значим от този сезон нататък, ще има много повече менажиране от страна на самите пилоти.

В Германия: Ясно е как Верстапен може да напусне предсрочно Ред Бул

„Така че, мисля, че особено в началото на сезона може да видим някои интересни сценарии между пилоти, при които някои подхождат по-внимателно и пестят батерията си, други просто се опитват да спечелят позиция на пистата и може да се получи интересна тактическа битка.“

„Честно казано, и аз нямам представа как ще се развият нещата, но мисля, че ще бъде забавно.“

Форд и Кадилак се скараха още преди началото на сезона

Пиастри завърши сезон 2025 на трето място в шампионата при пилотите след оспорвана битка със съотборника си в Макларън Ландо Норис и Макс Верстапен с Ред Бул. Въпреки загубата на битката за титлата, австралийският пилот се надява да пренесе наученото от 2025 в предстоящия сезон.

„Има много различни начини, по които мога да погледна на сезон 2025, но мисля, че научих много за себе си както на пистата, така и извън нея. Чувствам, че наистина се развих доста като личност - обясни той. - Чувствам се по-зрял. Чувствам се по-отговорен. Сега знам малко повече какво искам. А също и просто чувство на гордост. Въпреки че крайният резултат не беше точно това, което исках, мисля, че да имам такъв успех е нещо, за което бих мечтал в началото на годината.“

„Очевидно имаше няколко момента, които бих предпочел да изживея отново или да не се бяха случвали, но като цяло съм много горд от това, което успях да постигна. Научих много уроци, както добри, така и лоши, които да пренеса в бъдещето.“

Верстапен: От Ред Бул най-накрая изпълниха желанието ми

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages