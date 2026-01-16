В Германия: Ясно е как Верстапен може да напусне предсрочно Ред Бул

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен има договор с Ред Бул до края на 2028 година и на няколко пъти вече заяви, че има намерение да го изпълни. Но също така е налице възможност той да прекрати предсрочно този контракт, като тази опция беше потвърдена от доктор Хелмут Марко още докато той беше на работа в Ред Бул.

През 2024 от договора на Макс беше изключена клаузата, че той може да си тръгне, ако доктор Марко вече не е в отбора, а през 2025 Верстапен е обмислял трансфер в Мерцедес, той е говорил с Тото Волф, а мениджмънтът му е водил активни преговори, но в крайна сметка бившият шампион реши да остане в Ред Бул.

MV3.



The Number 3 is back on a Red Bull Racing car in 2026 👀#F1 pic.twitter.com/ULtQD6mAwc — Formula 1 (@F1) January 16, 2026

Според вестник Bild, през лятото на 2026 Макс Верстапен ще има нова възможност да прекрати предсрочно контракта си с тима, а условието за това е доста просто - ако Макс не е първи или втори в класирането след Гран При на Унгария, 13-и кръг от сезона, то той ще има правото да активира клаузата за разваляне на договора.

Подобна клауза има и за 2027 година, но тя е още по-трудна за тима - през лятната пауза догодина Макс ще може да неутрализира удължаването на договора му, ако не е първи в класирането. Тези опции в договора му бяха договорени през 2022 година, когато Макс, Раймонд Вермюлен и доктор Хелмут Марко си стиснаха ръцете за новия тогава контракт на Верстапен, като по-късно стана ясно, че доктор Марко е преговарял самостоятелно и след това е представил на Кристиан Хорнър и шефовете на Ред Бул готовия договор.

