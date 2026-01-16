Форд и Кадилак се скараха още преди началото на сезона

Американските автомобилни гиганта Форд и Кадилак влизат във Формула 1 тази година, но още преди началото на сезона аудиторията на световния шампионат стана свидетел на първата остра размяна на реплики, които дойдоха от най-високото ниво в компаниите или техните партньори. Кадилак е една от най-старите автомобилни марка на Дженерал Мотърс, а съперничеството на GM с Форд е една от легендите на индустрията в Щатите, като сега просто се пренася на нов терен.

За последно Форд участва във Формула 1 през 2004, когато имаше собствен, но не особено успешен тим в шампионата - Ягуар, а сега гигантът е партньор на Ред Бул Пауъртрейнс в развитието на новата задвижваща система на тима. Форд се включи с персонал и технологии и от самото начало на проекта от Детройт заявиха, че няма да участват само с пари.

Първоначалното намерение на Форд беше да подпомогне Ред Бул Пауъртрейнс с електрификацията на новите задвижващи агрегати, които ще имат почти равно разпределение на мощността, идваща от двигателя с вътрешно горене и електрическа хибридна система. В хода на процеса обаче приносът на Синия овал се разрасна и вече включва участие в разработката на V6 двигателя с вътрешно горене и производството на части в САЩ.

В същото време Кадилак влиза във Формула 1 като 11-ят отбор в шампионата, като започва от нулата с бази до "Силвърстоун" и няколко подразделения в САЩ, включително строяща се централа във Фишърс, Индиана. Първоначално Кадилак ще използва клиентски двигатели на Ферари, докато работи върху собствени задвижващи системи, планирани за 2029 г.

Двете марки имат дългогодишно съперничество както на пистата, така и извън нея, като най-известният им сблъсък е в сериите НАСКАР, където се конкурират от десетилетия. Още преди началото на зимните тестове двата лагера започнаха да си разменят нападки, подготвяйки се да пренесат враждата си на бойното поле във Формула 1.

В разговор с репортери по време на Гран При на Лас Вегас, главният изпълнителен директор на Кадилак Ф1, Дан Таурис, омаловажи участието на Форд в проекта на Ред Бул Пауъртрейнс и го определи като „маркетингова сделка с много минимално въздействие" и в същото време обясни, че GM е акционер в тима на Кадилак. Той допълни, че Дженерал Мотърс участва от първия ден в проекта и има много чисто технически и инженерни ангажименти. Той уточни, че участието на Форд и Дженерал Мотърс във Формула 1 "няма как да бъде по-различно".

Разбира се, реакцията не закъсня - в интервю за The Athletic, изпълнителният председател на Форд, Бил Форд, се подигра на коментарите на Таурис, определи ги като като „явно абсурдни“ и сподели, че е бил „зашеметен“, когато ги е чул за първи път.

„Бих казал, че всъщност е точно обратното - обясни Форд. - Те ще използват двигател на Ферари. Не двигател на Кадилак. Не знам дали изобщо има служители на GM в отбора във Формула 1. Ако нещо прилича на маркетингов ход, то това е тяхното участие.“

Синът на Бил Форд, Уил, който е генерален мениджър на Форд Пърформанс, също отхвърли сравнението на Кадилак: "Нищо не може да бъде по-далеч от истината по отношение на това, че партньорството ни с Red Bull е маркетингов ход“, коментира и той пред The Athletic.

„Можехме да похарчим много пари, за да сложим логото си върху болид или да свържем името си с отбор. Но взехме много целенасочено решение да създадем Ред Бул Форд Пауъртрейнс като истинско техническо партньорство и наистина да допълним смелото начинание, което Ред Бул предприе, за да разработи собствена задвижваща система.“

