Хорхе Мартин: Априлия ме привлече, за да спечеля титлата, така че ще се боря докрай

Преди година Априлия представи своя проект за сезон 2025 в MotoGP с действащия световен шампион Хорхе Мартин, който тогава носеше номер 1 на своя мотоциклет.

Година по-късно, след четири контузии, четири операции и участие в едва четири от общо 22 състезателни уикенди през миналия сезон, Мартин се опитва да остави зад гърба си спомена за най-лошия сезон в спортната си кариера. Сега той иска единствено да „гледа напред“, като се фокусира върху възвръщането на своята конкурентоспособност и възможността „да се бори с лидерите“.

„Чувствам се добре - заяви той по време на представянето на отбора на Априлия. - Наистина съм щастлив да бъда тук за тази презентация. За мен днес е като нова голяма възможност да започна отначало работа с тима. Със сигурност през зимата имах много работа, за да се върна най-накрая в пълна физическа форма. Готов съм за това, което предстои."

През миналата година Априлия демонстрира сериозен прогрес и силно представяне, особено в края на сезона, но все още не е напълно ясно дали отборът ще успее да стопи разликата с Дукати.

„Трудно е да се каже дали това ще стане, все още трябва да разберем дали тазгодишният мотоциклет е по-добър от миналогодишния, но определено ще има подобрения - допълни Мартин. - Най-важното е, че имаме амбицията да се борим за големи успехи, въпреки че не знаем какво ще се случи през сезона. Мотоциклетът завърши сезона на много високо ниво и трябва да започнем оттам, с желание и мотивация. Трябва да разберем много неща и да работим много добре в тестовете, за да свикна с Априлия. Убеден съм, че ще бъде страхотен сезон. Целта е да се опитаме да се борим за титлата.“

Мартин не иска да си поставя прекалено амбициозни цели, но е наясно какво се очаква от него в Априлия.

„Оптимист съм - каза той. - Мисля, че ако в момента има отбор, с който отново да се боря за победа, то това е Априлия. Видяхме миналия сезон, че резултатите бяха впечатляващи. „Априлия ме привлече за това - да спечеля титлата. Така че ще се опитам да се боря, да се боря докрай с всичките си средства. И това е моята цел – да работя върху себе си, да работя по мотоциклета.“

„Сигурен съм, че ми трябва малко време, защото трябва да опозная мотоциклета по-добре. Но съм почти сигурен, че когато се почувствам готов с машината и като я опозная, ще бъда готов да се боря за победа.“

Мартин е напълно възстановен след контузиите, които помрачиха кампанията му през 2025 г., но тялото му все още не е напълно „излекувано“ след толкова много посещения в операционната зала.

„След като се възстановя на 100% физически, всяка обиколка, която мога да направя с мотоциклета по време на тестовете, ще бъде много важна, както научихме миналата година. Ще търся вдъхновение в моя сезон 2023 (с Прамак Дукати), когато не започнах много добре, но успях да завърша в битка за световния шампионат. Надявам се да отново да направя такъв сезон.“

Ако преди година Мартин беше номер едно в Априлия, сега ролите са разменени и след страхотния си сезон 2025, Марко Бедзеки е водещата фигура в проекта на италианската компания.

„В момента Марко е в много по-добра позиция от мен - призна Мартин. - Той вече познава мотоциклета, така че знае къде да натисне и къде - не.“