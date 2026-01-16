По-малко гуми за тестовете в MotoGP през 2026 година

Производителите в MotoGP ще разполагат с чувствително по-малко гуми за частните си тестове в хода на 2026 година, която ще бъде последната преди Пирели да смени Мишлен като официален доставчик на гуми.

Броят гуми ще зависи от това кой производител в коя категория на правилата за развитие попада. След финала на сезон 2025 Дукати е в Категория А, Априлия, КТМ и Хонда са в Категория С, а Ямаха е единственият производител в най-долната Категория D.

Мишлен ограничава избора на гуми в MotoGP през 2026 година

Според регламента Дукати трябваше да разполага със 170 гуми за частните си тестове, Априлия, КТМ и Хонда – 220, а Ямаха – 260. Сега обаче тази бройка е чувствително намалена и Дукати ще има едва 75 гуми, Априлия, КТМ и Хонда – 93, а Ямаха – 115.

Тази промяна е напълно логична предвид факта, че догодина в MotoGP ще бъдат въведени изцяло новите технически правила, които ще включват и новия доставчик на гуми. Предвид тези фактори производителите ще извършват сравнително малко развойна дейност, която да бъде насочена към сегашните им машини. Почти сигурно те ще концентрират по-голямата част от усилията си върху новите мотори, които ще бъдат развивани предимно с гумите на Пирели, чиито характеристики са доста по-различни от тези на Мишлен.

Снимки: Gettyimages