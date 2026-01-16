Популярни
  VR46 е опция за Акоста, но приоритетът ще бъде заводско място в Дукати

VR46 е опция за Акоста, но приоритетът ще бъде заводско място в Дукати

  • 16 яну 2026 | 12:51
VR46 е опция за Акоста, но приоритетът ще бъде заводско място в Дукати

Мениджърът на звездата на КТМ в MotoGP Педро Акоста – Алберт Валера коментира бъдещето на неговия клиент, който се очаква да бъде едно от ключовите парчета на пазара на пилотите за сезон 2027 в кралския клас.

Валера потвърди, че една от опциите пред Акоста би била преминаване в отбора на Валентино Роси – VR46. В хода на 2025 година неколкократно се появиха слухове, че Доктора иска да привлече Акоста, а по думите на Валера тази възможност действително съществува. Той обаче е категоричен, че приоритет №1 за него ще бъде да уреди заводско място на Акоста в Дукати или Априлия, тъй като това са марките, които в момента разполагат с най-добрите мотори в MotoGP.

Априлия показа мотора, с който ще се опита да спре доминацията на Дукати в MotoGP
Априлия показа мотора, с който ще се опита да спре доминацията на Дукати в MotoGP

„Има възможности с голяма част от отборите. Дали VR46 е опция? Да. Както казах Дукати, заедно с Априлия, имат най-добрите мотори в момента, така че защо не, може да бъде опция.

„Разбира се, всеки пилот иска да бъде в заводски отбор, така че това ще е нашата основна цел. Ако това не се случи, тогава ще разгледаме другите възможности. Но искам да подчертая, че нашата цел №1 е да се борим за заводско място в Дукати или другаде“, обясни Валера в интервю за motorsport.com.

Снимки: Gettyimages

