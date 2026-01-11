Макс Биаджи: Вече няма писта, която да плаши Априлия

Посланикът на Априлия и четирикратен световен шампион в клас 250 куб.см. Макс Биаджи, вярва, че в календара на MotoGP вече няма писта, която да може да уплаши производителя от Ноале. Априлия завърши сезон 2025 в MotoGP по впечатляващ начин, като спечели три от последните четири състезания и за първи път в историята си зае второто място в класирането при конструкторите.

Въпреки че все още няма сигурност дали ще бъде направена последната крачка за окончателно стопяване на разликата с Дукати, Биаджи е повече от доволен от напредъка, който Априлия успя да постигне през 2025 година.

54-годишният италианец акцентира на резултатите на водещия пилот на марката Марко Бедзеки, но и на представянето на Раул Фернандес от Тракхаус и е на мнение, че основните слабости на мотоциклета RS-GP са вече отстранени.

„Сега моторът вече няма слаби места. На някои писти през 2024 и предходната година имахме големи трудности. Сега няма писта, която да ни плаши - заяви Биаджи пред TNT Sports. - Ако погледнете представянето, винаги можем да бъдем в топ три, в топ пет. И не само Марко, но и Фернандес започва да постига отлични резултати и спечели състезание. Трябва да кажа, че този мотор не е само за Марко или за Хорхе Мартин, но и за други добри пилоти.“

През изминалия сезон Бедзеки се утвърди като една от водещите фигури в MotoGP, след като преживя труден сезон в последната си година с VR46 през 2024 година. Освен победите в неделните стартове на "Силвърстоун", в Портимао и Валенсия, той спечели и спринтови състезания в края на сезона и завършки годината на трето място в класирането, единствено зад Марк Маркес и Алекс Маркес.

Марк Маркес не успя да довърши сезона заради контузия и е невъзможно да се прецени как би се справил Бедзеки срещу него в най-добрата му форма, но италианецът все пак затрудни сериозно заводския пилот на Дукати във вълнуващ дуел в Мизано, малко след лятната пауза.

Биаджи вярва, че ако има някой, способен да спре Маркес през 2026, то това е точно Бедзеки.

„Това беше фантастичен сезон, от началото на първите състезания до самия край - обясни Макс. - Мисля, че имаше невероятно подобряване на представянето и Валенсия за пореден път доказа, че той може да бъде този, който ще се бори с Марк Маркес.

„Ако погледнете представянето на Бедзеки, ще видите, че той постигна всички тези резултати сам. Той нямаше съотборник в продължение на почти една година поради контузиите на Мартин, така че това изпитание беше изцяло за него, той доказа, че може да подобрява мотоциклета състезание след състезание, подиум след подиум, като спечели няколко надпревари.“

„Затова смятам, че той беше много стабилен по отношение на представянето си и не се съмняваме, че през 2026 той може да бъде този, който ще се бори за титлата с Марк Маркес.“

Биаджи направи и иронична забележка относно германските собственици на Дукат, като същевременно похвали Априлия, сравнително малък производител, за това, че надмина очакванията през 2025 година.

„Ще бъда световен посланик на Априлия и през 2026 - каза той. - Изпълнявам тази роля от почти 10 години и за мен е голяма привилегия да бъда свързан с този производител, който, честно казано, е единственият италиански производител в този падок, защото знаем, че Дукати е германска компания, тъй като е собственост на Ауди.

„В крайна сметка ние сме единствените. Много се гордеем с това и Piaggio Group свърши изключителна работа, като вложи огромни усилия. Не е възможно да се постигнат такива резултати без сериозна отдаденост.

„Мисля, че всяка година имаше постоянно увеличение на бюджета или нещо подобно, за да се постигне тази цел, и привлякохме световния шампион Хорхе Мартин при нас. Добре, имахме много лош късмет, защото той се контузи няколко пъти през 2025, но следващата година нашият отбор, не само моторът, но и целият екип, може да бъде много, много силен.“

