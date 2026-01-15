Априлия показа мотора, с който ще се опита да спре доминацията на Дукати в MotoGP

Отборът на Априлия представи мотора, с който ще се опита да спре доминацията на Дукати, която марката от Борго Панигале наложи в MotoGP през последните години.

Априлия записа своя най-успешен сезон в кралския клас през 2025 година, когато марката от Ноале завърши на второто място в конструкторския шампионат с 418 точки. Това стана благодарение най-вече на усилията на Марко Бедзеки, който в отсъствието на световния шампион Хорхе Мартин успя да се наложи като лидер на тима и спечели общо шест победи – три в спринтовете и три в основните състезания, включително в последните две за сезона в Португалия и Валенсия.

Този изключително успешен финал на сезона дава надежди на хората в Априлия, че през 2026 година те ще имат реален шанс да сложат край на доминацията на Дукати. Марката от Ноале отново ще разчита на Бедзеки и Мартин, който ще се опита да възвърне формата, с която стана шампион, след изпълнената с контузии 2025 година.

„Влизаме в сезон 2026, осъзнавайки добре къде сме и къде искаме да бъдем. Имахме солидна 2025 година, в която достигнахме много високо ниво на конкурентоспособност и сега целта ни ще бъде да се борим в челото във всяко състезание.



„В гаража ще следваме два различни пътя. От една страна ще се опитаме да продължим от там, докъдето стигнахме с Марко, а от друга ние ще градим много с Хорхе. Ние вярваме много в потенциала на RS-GP26 и на нашите пилоти“, заяви главният изпълнителен директор на Априлия Масимо Ривола.

RS-GP26 е еволюция на миналогодишния мотор на Априлия и включва промени по всички компоненти, които правилникът на MotoGP позволява. В това число влизат аеродинамиката, шасито и електрониката на двигателя, чиято хомологация беше замразена в началото на сезон 2025.

Тази еволюция беше направена от техническия екип, който е воден от присъединилия се към Априлия преди малко повече от година Фабиано Стерлакини. Голяма заслуга за развитието на RS-GP26 има и тестовият пилот Лоренцо Савадори, чиято обратна връзка по време на частните тестове е от ключово значение за работата на Стерлакини и неговия екип.

Бедзеки и Мартин, както и сателитните пилоти на Тракхаус Априлия – Раул Фернандес и Ай Огура, които също ще разполагат с RS-GP26, ще започнат своята подготовка за сезон 2026 в началото на следващия месец, когато ще се проведе първият официален предсезонен тест. Той ще бъде на пистата „Сепанг“ в Малайзия от 3 до 5 февруари, а след това ще има още само два дни за подготовка на „Бурирам“ в Тайланд на 21 и 22 февруари. Сезон 2026 ще стартира седмица по-късно с Гран При на Тайланд.