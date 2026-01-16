Верстапен: От Ред Бул най-накрая изпълниха желанието ми

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен остана доволен от новите цветове, които Ред Бул представи тази нощ, които бележат промяна на цветовата схема, което Биковете използваха през последните над десет години.

Вместо това те се връщат към първите си години в световния шампионат в повече блестящо синьо. А Верстапен е доволен от тази промяна, тъй като той я е искал от доста време насам и най-накрая молбите му са били удовлетворени.

„Първо на първо всички се вълнуваме, включително и аз. Мисля, че сега е много по-добре. Исках това от известно време, така че е страхотно. Обичам блясъка, обичам синьото, което е любимият ми цвят. Харесвам очертаването на логото на Ред Бул, което се завръща. Мисля, че разцветката е по-свежа, така че ми харесва“, заяви Верстапен по време на представянето на цветовете на Ред Бул в Детройт.

