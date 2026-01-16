Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  3. Отборите на Ред Бул показаха цветовете си за новия сезон в Детройт

Отборите на Ред Бул показаха цветовете си за новия сезон в Детройт

  • 16 яну 2026 | 10:13
  • 1647
  • 0

Сезонът на премиерите във Формула 1 официално стартира през изминалата нощ, когато двата отбора на Ред Бул представиха своите цветове за 2026 година на специално събитие в Детройт.

Локацията не беше избрана случайно, тъй като именно в Детройт се намира централата на новия партньор на Биковете – Форд. Синия овал, както е известна американската марка, партнира на Ред Бул при разработването на задвижващите системи, които ще се използват и от двата тима на Биковете.

С началото на тази нова ера идва и леко обновяване на цветовата схема, която ще се използва от Ред Бул. През последните години тя беше сравнително постоянна с основа от матово синьо и типичните окраски с логото на Ред Бул.

Сега тези окраски остават, но матовият цвят е заменен от по-светъл отенък на синьото заради Форд. Отделно шрифтът, с който са изписани състезателните номера също е променен за първи път от 2017 година насам.

При Рейсинг Булс промени също има, но те остават минимални спрямо миналия сезон. Основния цвят на болида на Лиам Лоусън и новобранеца Арвид Линдблад отново е бял в комбинация със сини и черни оформления.

Все още не е ясно кога двата отбора на Ред Бул ще представят официално и истинските си коли за сезон 2026. Много е вероятно това да се случи след края на първия предсезонен тест, който ще се проведе в Барселона между 26 и 30 януари.

Снимки: Red Bull Content Pool

