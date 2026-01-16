Ред Бул кръщава първия си двигател на Дитрих Матешиц

Ръководителят на отбора на Ред Бул Лоран Мекис разкри, че двигателя, с който двата тима на Биковете ще се състезават във Формула 1 през 2026 година, ще бъде кръстен на покойния Дитрих Матешиц.

Матешиц е съосновател на компанията Ред Бул и именно той беше двигателят зад нейното влизане във Формула 1, първо като спонсор, а след това и със собствен отбор. Австриецът почина през октомври 2022 година, малко след основаването на Red Bull Powertrains (RBPT).

Първоначалната идея на RBPT беше да продължи програмата на Хонда след оттеглянето на японският производител в края на сезон 2021. Впоследствие обаче беше взето решението Ред Бул да разработи собствена задвижваща система за въвеждането на новите технически правила, които влизат в сила през тази година.

А първият двигател, разработен от RBPT с помощта на Форд ще бъде кръстен на Матешиц и ще носи името DM01. Това беше потвърдено от Мекис по време на представянето на цветовете на Ред Бул и Рейсинг Булс в Детройт през изминалата нощ.

„Първият двигател ще носи името DM01 в чест на господин Матешиц. Точно неговата визия, неговата дързост и фактът, че той освободи духа на Ред Бул е причината всички ние да сме тук днес.



„Той взе това невероятно за времето си решение да ни постави на път да сме напълно независими в развитието и на шасито, и на задвижващата система. Той не се изплаши от размера на предизвикателството и днес ние имаме възможността да го почетем и се надявам да го накараме да се гордее“, заяви Мекис.

Снимки: Red Bull Content Pool