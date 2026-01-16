Популярни
  Ботев (Пловдив)
  2. Ботев (Пловдив)
  Ботев (Пловдив) привлече халф от Берое

Ботев (Пловдив) привлече халф от Берое

  • 16 яну 2026 | 15:56
  • 958
  • 0
Ботев (Пловдив) привлече халф от Берое

Ръководството на Ботев (Пловдив) привлече исканския халф Карлос Алгара, който пристига от Берое. От клуба заявиха, че той е подписа дългосрочен договор с "жълто-черните".

"Ботев (Пловдив) осъществи четвърти трансфер в зимната си селекция. "Канарчетата" подписаха трансферно споразумение с Берое за правата на Карлос Алгара. 25-годишният полузащитник парафира дългосрочен договор с "жълто-черните", а в днешния ден направи първа тренировка с новите си съотборници.

Карлос ще играе с номер 14 в най-стария български футболен клуб. Карлос Алгара е юноша на Реал Мадрид, като преминава през дългогодишно обучение в школата на испанския гранд. След това е част от отборите на Кадис и Логронес, а през зимата на 2024 година е трансфериран в Берое. С екипа на "заралии:" халфът изиграва общо 55 мача. В утрешния ден Алгара ще отпътува с Ботев за подготвителния лагер в Анталия, заедно с другите нови попълнения Педро Игор и Браян Хайн, както и завърналият се Алекса Мараш", написаха от клуба.

Снимка: botevplovdiv.bg

