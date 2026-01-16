Популярни
  Ботев (Пловдив)
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Иван Цветанов ще говори преди заминаването на Ботев (Пд) за Турция

Иван Цветанов ще говори преди заминаването на Ботев (Пд) за Турция

  • 16 яну 2026 | 11:10
  • 298
  • 1

Отборът на Ботев (Пловдив) ще отпътува в събота за подготвителния си лагер в Анталия. "Жълто-черните" ще пристигнат около 8:30 часа на Терминал 2 на Летище "Васил Левски" в София.

Пред журналистите ще застане спортният директор на "канарчетата" Иван Цветанов.

На турска земя пловдивчани ще изиграят четири контролни срещи:

21.01 – срещу Партизан (Сърбия)
24.01 – срещу Оболон (Украйна)
27.01 – срещу Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)
30.01 – срещу Пахтакор (Узбекистан)

