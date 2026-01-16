Иван Цветанов ще говори преди заминаването на Ботев (Пд) за Турция

Отборът на Ботев (Пловдив) ще отпътува в събота за подготвителния си лагер в Анталия. "Жълто-черните" ще пристигнат около 8:30 часа на Терминал 2 на Летище "Васил Левски" в София.
Пред журналистите ще застане спортният директор на "канарчетата" Иван Цветанов.
На турска земя пловдивчани ще изиграят четири контролни срещи:
21.01 – срещу Партизан (Сърбия)
24.01 – срещу Оболон (Украйна)
27.01 – срещу Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)
30.01 – срещу Пахтакор (Узбекистан)