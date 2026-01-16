Еди Хау: Мачът с Уулвс е от огромна важност за нашия сезон, все още сме в режим на наблюдение на трансферния пазар

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау говори преди неделното гостуване на своя отбор на показващия прогрес в последно време Уулвърхамптън. "Свраките" са в серия от три поредни победи в лигата и са само на точка от петото място и на три - от четвъртото. Според Хау е много важно Нюкасъл да продължи да играе постоянно в Премиър лийг и да не допуска никакъв спад, защото така може да се размине с голяма си цел в първенството. А именно - класиране в зона "Шампионска лига".

"Хубаво е да се върнем към мачовете в Премиър лийг с позитивно настроение. Невинаги бе така през този сезон. Знаем, че Висшата лига е толкова важно състезание за нас. Там показваш постоянство и истинската си сила. Искаме да останем в горната част на таблицата. Голямото предизвикателство е да задържим това постоянство, което показахме в последните мачове. Не можем да си позволим нивото ни да падне в нито един момент, защото ни предстоят много мачове за кратък период.

В представянето ни срещу Ман Сити имаше известна умора, независимо дали е физическа или психическа. Трябваше да освежим играчите. Мачът срещу Уулвс е огромен за нашия сезон. Според мен изградихме добър импулс и искаме да продължим това колкото е възможно по-дълго.

Вчера Фабиан Шер претърпя успешна операция. Трудно е дадем точна дата за завръщането му, но планът, по който ще работим, е приблизително три месеца. Трябва да дадем време на Фабиан да се възстанови. Това е доста сериозна контузия. Осула и Бърн се доближават. Уил, надявам се, ще започне тренировки скоро. След това, разбира се, трябва да вземем решение кога можем да го включим в състава. Що се отнася до Дан, той се подобрява, тича, физическата му форма ще бъде добра. Това няма да е проблем, просто е важно да се справи с болката от контузията".

Запитан дали Нюкасъл ще предприеме нещо на трансферния пазар до затварянето на прозореца, Хау отговори: "Мисля, че в момента нещата са много динамични. Бих казал, че все още сме в режим на наблюдение и изчакване. Ще изчакаме и ще видим какво ще се случи".