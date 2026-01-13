Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  Нюкасъл удължи договора на основен защитник

Нюкасъл удължи договора на основен защитник

  • 13 яну 2026 | 07:32
  • 61
  • 0
Нюкасъл удължи договора на основен защитник

Нюкасъл обяви официално, че е постигнал споразумение за нов дългосрочен договор със защитника Свен Ботман. Новото споразумение на нидерландския бранител ще го задържи в клуба до лятото на 2030 година.

26-годишният Ботман кара своя четвърти сезон с екипа на „свраките“. От началото на кампанията той е взел участие в 17 мача във всички турнири.

За целия си престой на "Сейнт Джемсис Парк" до момента централният защитник има на сметката си 93 изиграни срещи във всички състезания, в които е отбелязал и 2 гола.

„Много съм щастлив, че подписах нов договор. Този клуб ми даде изключително много през последните три години и половина“, заяви Ботман след подписването.

„Тук израснах като играч и като личност. Чувствам, че в дългосрочен план мога да допринеса още повече. Затова и двете страни са много доволни от това решение“, допълни той.

