Еди Хау не е доволен от промяната на привилата, която дава възможност на Семеньо да играе срещу Нюкасъл

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау недоволства заради промяна в правилата, която дава възможност на новото попълнение на Манчестър Сити Антоан Семеньо да се изправи срещу неговия тим в полуфиналите за Купата на лигата в Англия. 26-годишният ганайски национал, който се присъедини към Сити от Борнемут миналата седмица, е на разположение срещу „свраките“ във вторник на „Сейнт Джеймс Парк“, въпреки че вече е играл като резерва при загубата на бившия си тим с 0:2 от Брентфорд във втория кръг на турнира през август.

Семеньо, който отбеляза гол при дебюта си за Сити при разгрома с 10:1 над Екзитър за Купата на Футболната асоциация (ФА Къп) в събота, може да се включи в игра срещу Нюкасъл според нововъведеното правило, което позволява на футболист да представлява до два клуба в надпреварата в рамките на един сезон.

Попитан за мнението му за промяната Хау коментира: „Беше хубаво да разбера, че правилото се е променило, след като разбрах, че Сити са го привлекли.“

„Трябва да отбележа, че това е промяна в правилата, която вероятно не бих подкрепил в момента. Но Антоан имаше невероятен сезон. Аз съм голям негов почитател. Вкара гол при дебюта си, така че това е феърплей за него. Мисля, че Манчестър Сити подписа с много, много добър играч“, добави мениджърът на Нюкасъл.

Еди Хау е наясно, че предизвикателството за отбора му да запази трофея, спечелен миналия сезон срещу Ливърпул, слагайки край на 70-годишното чакане за отличие на национално ниво, е възможно най-трудно. Той обаче настоя, че не може да си позволи да се чувства аутсайдер, когато се изправи срещу испанеца Пеп Гуардиола и неговия звезден тим.

Хау няма да може да разчита на защитника Тино Ливраменто, който лекува контузия на подколянно сухожилие.

„Казвал толкова много пъти, че изобщо не бих променил пътя си в треньорството. Преминаването през дивизиите дава уникален поглед върху футболната пирамида“, каза още специалистът.