След шест гола и 18 дузпи Нюкасъл пречупи Борнемут в запомнящ се трилър

Нюкасъл се класира по драматичен начин за четвъртия кръг на ФА Къп след победа със 7:6 Борнемут на "Сейнт Джймсис Парк" след изпълнение на дузпи. Двата обора си вкараха по три гола в редовното време и продълженията, а след това си изпълниха 18 дузпи, за да определят победителя. “Черешките” се виждаха в следващия кръг, след като водеха с 2:1, но в 95-ата минута Антъни Гордън спаси домакините с гол от дузпа. След това Нюкасъл се виждаше победител в 118-ата минута след попадение на Харви Барнс, но Маркъс Тавърниър изравни в 122-рата. Така се стигна до дузпите. В крайна сметка Нюкасъл пречупи Борнемут с общ резултат 10:9. Двата отбора си изпълниха 18 наказателни удара, а с тази на Гордън в редовното време дузпите бяха общо 19.

Домакините доминираха преди почивката, но не успяха да се възползват от това. Уиса имаше най-добрата възможност, но Петрович спаси удара му.

Черири попадения паднаха през втората част. В 50-ата минута Харви Барнс даде преднина на “свраките”, след като бе изведен със страхотно подаване по земя от Волтемаде и стреля покрай Петрович.

Борнемут обаче успя да обърне развоя в своя полза с два гола в рамките на шест минути. В 62-рата Еванилсон технично изведе Бруукс, който стреля по земя, но ударът му се превърна в асистенция за Алекс Скот, който засече отблизо. Самият Дейвид Бруукс направи пълен обрат в 68-ата след чудесен удар от около 22 метра.

Нюкасъл натисна. В 89-ата минута гол на Барнс бе отменен заради засада, а в добавеното време домакините получиха дузпа, след като Петрович фаулира Тонали в наказателното поле. Антъни Гордън бе точен, изравнявайки резултата в 95-ата минута.

Двата отбора създадоха доста положения и в продълженията. Ботман изчисти от голлинията удар на Еванилсон, а след това самият бранител пропусна чудесен шанс за Нюкасъл. В 105-ата Волтемаде премина покрай Петрович, но не му достигна терен, а след това минута Хименес се озова очи в очи с Рамсдейл, който излезе бързо и се справи със ситуацията.

Борнемут пропусна още две добри ситуации в началото на второто продължение чрез Скот. Тонали пък изпълни много силно пряк свободен удар, но топката профуча над напречната греда.

В 118-ата минута Харви Барнс помисли, че е донесъл победата на Нюкасъл, след като засече на далечната греда с глава страхотно центриране на Антъни Гордън.

Борнеут обаче успя да изравни в 122-рата, след като Таърниър успя да се измъкне между двама бранители и да пусне топката покрай Рамсдейл.

Anthony Gordon missed the biggest chance to win the game for Newcastle before the end of the second half of the extra time. pic.twitter.com/ApE8DwSRlC — urn123 (@urn1231) January 10, 2026

В оставащото време Антъни Гордън имаше уникална възможност да донесе победата на Нюкасъл, но от няколко метра пропусна да засече центриране на Барнс, разминавайки се се топката. Така се стигна до дузпи.

Нюкасъл поведе при тях с нов точен удар на Гордън. Тавърниър изравни. Волтемаде обаче пропусна втората дузпа за Нюкасъл, след като ударът му срещна напречната греда. Рамсдейл спаси изстрела на Еванилсон, така че равенството се запази. Петрович също реагира добре и изби дузпата на Бруно Гимараеш. Куук даде преднина на Борнемут, въпреки че Рамсдейл бе много близо да спаси. Тонали направи 2:2 при дузпите. Хименес пропусна и отново всичко бе изравнено. Жоелинтон даде преднина на Нюкасъл. Сенеси изравни. Люис Хол стреля много силно и въпреки че Петрович докосна топката, тя влезе във вратата му. Хил и Рамсдейл направиха нещо подобно - 4:4 при дузпите. Майли бе много хладнокръвен. Труфер и Барнс също бяха точни. Смит изравни - 6:6. Малик Тиау изпълни добре деветата дузпа за Нюкасъл. Рамсдейл улови удара на Диаките и изправи “свраките” напред.

Ramsdale the hero! 🧤@NUFC progress to the #EmiratesFACup fourth round after beating @afcbournemouth 7-6 on penalties 👏 pic.twitter.com/qR8ARFq04r — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 10, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago