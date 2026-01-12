Гуардиола: Не спах, мислейки си как моят гений може да измисли план за Еди Хау

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола се изказа ласкаво за Нюкасъл и своя колега Еди Хау преди утрешното гостуване на “Сейнт Джеймсис Парк” в първия полуфинален сблъсък за “Карабао Къп”. В последните си четири гостувания на този стадион Сити има една победа и две загуби.

"Не мисля, че върху Нюкасъл ще има повече напрежение заради това, че защитават трофея. Те се справят много добре от доста години и сега отново са на полуфинал. Те са актуалният носител на трофея. За много от нас обаче това също е голяма възможност да достигнат до финал, особено за новите играчи.

Не спах снощи, мислейки си как моят гений може да измисли план за Еди Хау. Откакто той пое отбора преди доста години, те спечелиха толкова много мачове в последната минута. Тласъкът от публиката е много голям. На този стадион е специално.

Не става въпрос за печелене или не печелене на трофеи - става въпрос за това как отборът расте, как един отбор става по-добър. Миналия сезон не заслужавахме да спечелим повече от един трофей, защото не играхме добре.

Не отдавам толкова голямо внимание на това, че отбелязвахме десет гола. Такива мачове се случват, макара че за Екзитър не е много приятно. Вършим работата си.

Имаме някои играчи с дребни проблеми и ще видим как ще се чувстват този следобед. Раян Аит-Нури се завърна от АФКОН, но за съжаление изпусна връзката между полетите, така че пристигна малко късно. Ще видим по време на тренировките как се чувства. Не искаме да поемаме рискове играчите да се контузят отново", заяви Гуардиола на днешната си пресконференция.

Снимки: Imago