Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Гуардиола: Не спах, мислейки си как моят гений може да измисли план за Еди Хау

Гуардиола: Не спах, мислейки си как моят гений може да измисли план за Еди Хау

  • 12 яну 2026 | 15:13
  • 587
  • 0
Гуардиола: Не спах, мислейки си как моят гений може да измисли план за Еди Хау

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола се изказа ласкаво за Нюкасъл и своя колега Еди Хау преди утрешното гостуване на “Сейнт Джеймсис Парк” в първия полуфинален сблъсък за “Карабао Къп”. В последните си четири гостувания на този стадион Сити има една победа и две загуби.

"Не мисля, че върху Нюкасъл ще има повече напрежение заради това, че защитават трофея. Те се справят много добре от доста години и сега отново са на полуфинал. Те са актуалният носител на трофея. За много от нас обаче това също е голяма възможност да достигнат до финал, особено за новите играчи.

Не спах снощи, мислейки си как моят гений може да измисли план за Еди Хау. Откакто той пое отбора преди доста години, те спечелиха толкова много мачове в последната минута. Тласъкът от публиката е много голям. На този стадион е специално.

Не става въпрос за печелене или не печелене на трофеи - става въпрос за това как отборът расте, как един отбор става по-добър. Миналия сезон не заслужавахме да спечелим повече от един трофей, защото не играхме добре.

Не отдавам толкова голямо внимание на това, че отбелязвахме десет гола. Такива мачове се случват, макара че за Екзитър не е много приятно. Вършим работата си.

Имаме някои играчи с дребни проблеми и ще видим как ще се чувстват този следобед. Раян Аит-Нури се завърна от АФКОН, но за съжаление изпусна връзката между полетите, така че пристигна малко късно. Ще видим по време на тренировките как се чувства. Не искаме да поемаме рискове играчите да се контузят отново", заяви Гуардиола на днешната си пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Крамарич продължава да съжалява за проваления си трансфер в Байерн

Крамарич продължава да съжалява за проваления си трансфер в Байерн

  • 12 яну 2026 | 13:42
  • 1104
  • 0
Далот: Знаем, че подобен двубой може да промени нещата

Далот: Знаем, че подобен двубой може да промени нещата

  • 12 яну 2026 | 13:36
  • 1002
  • 0
Брентфорд привлече 18-годишен нападател от Брюж

Брентфорд привлече 18-годишен нападател от Брюж

  • 12 яну 2026 | 13:36
  • 667
  • 0
Олисе и Диас са новите Робен и Рибери, смята шеф на Байерн

Олисе и Диас са новите Робен и Рибери, смята шеф на Байерн

  • 12 яну 2026 | 13:23
  • 679
  • 3
Рома е близо до привличането на френски талант от Марсилия

Рома е близо до привличането на френски талант от Марсилия

  • 12 яну 2026 | 13:16
  • 909
  • 0
Ето защо Конте получи червен картон срещу Интер

Ето защо Конте получи червен картон срещу Интер

  • 12 яну 2026 | 13:04
  • 1081
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

  • 12 яну 2026 | 15:50
  • 2341
  • 1
Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

  • 12 яну 2026 | 09:51
  • 27449
  • 19
Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

  • 12 яну 2026 | 10:57
  • 25693
  • 92
Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

  • 12 яну 2026 | 10:55
  • 11167
  • 9
Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

  • 12 яну 2026 | 15:08
  • 3507
  • 1
"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

  • 12 яну 2026 | 13:48
  • 4103
  • 6