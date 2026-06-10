Алпин поиска преразглеждане на наказанието на Пиер Гасли в Монако

Тимът на Алпин поиска преразглеждане на наказанието за пилота Пиер Гасли, което го лиши от място на подиума в Гран При на Монако във Формула 1, съобщава агенция Ройтерс.

Международната автомобилна федерация (ФИА), която отговаря за управлението на световния шампионат във Формула 1, потвърди, че е получила петиция за преразглеждане на инцидентите след състезанието в неделя.

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Представител на френския отбор ще присъства на виртуално изслушване в четвъртък. В първата част от него ще бъдат предоставени доказателства и становища, и ще се установи дали е налице "съществен нов елемент, който не е бил достъпен за страната, искаща преразглеждането, към момента на постановяване на съответното решение". След като бъде установено дали такъв елемент съществува, ще бъде взето решение.

Пиер Гасли завърши трети в надпреварата за Голямата награда на Монако, но след две петсекундни наказания за превишена скорост в питлейна, той се смъкна до седмата позиция.

Французинът беше един от няколко пилоти, които бяха санкционирани за подобни нарушения. Неговото обаче беше минимално, преминавайки през зоната на боксовете с 60,1 и 60,4 км/ч, когато лимитът е 60 км/ч.

След състезанието Гасли заяви, че е "абсолютно съкрушен" от наказанията и "дългогодишната му мечта за подиум в Монако е отнета поради причини, които просто не може да разбере".

Победител в шестото Гран При за сезона стана италианецът Кими Антонели от Мерцедес, с което увеличи аванса си на върха на класирането 66 точки пред втория Люис Хамилтън с Ферари.

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