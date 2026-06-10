Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Алпин поиска преразглеждане на наказанието на Пиер Гасли в Монако

Алпин поиска преразглеждане на наказанието на Пиер Гасли в Монако

  • 10 юни 2026 | 09:22
  • 219
  • 0
Алпин поиска преразглеждане на наказанието на Пиер Гасли в Монако

Тимът на Алпин поиска преразглеждане на наказанието за пилота Пиер Гасли, което го лиши от място на подиума в Гран При на Монако във Формула 1, съобщава агенция Ройтерс.

Международната автомобилна федерация (ФИА), която отговаря за управлението на световния шампионат във Формула 1, потвърди, че е получила петиция за преразглеждане на инцидентите след състезанието в неделя.

Пиер Гасли: Откраднаха ми подиума в Монте Карло
Пиер Гасли: Откраднаха ми подиума в Монте Карло

Представител на френския отбор ще присъства на виртуално изслушване в четвъртък. В първата част от него ще бъдат предоставени доказателства и становища, и ще се установи дали е налице "съществен нов елемент, който не е бил достъпен за страната, искаща преразглеждането, към момента на постановяване на съответното решение". След като бъде установено дали такъв елемент съществува, ще бъде взето решение.

Пиер Гасли завърши трети в надпреварата за Голямата награда на Монако, но след две петсекундни наказания за превишена скорост в питлейна, той се смъкна до седмата позиция.

Французинът беше един от няколко пилоти, които бяха санкционирани за подобни нарушения. Неговото обаче беше минимално, преминавайки през зоната на боксовете с 60,1 и 60,4 км/ч, когато лимитът е 60 км/ч.

След състезанието Гасли заяви, че е "абсолютно съкрушен" от наказанията и "дългогодишната му мечта за подиум в Монако е отнета поради причини, които просто не може да разбере".

Победител в шестото Гран При за сезона стана италианецът Кими Антонели от Мерцедес, с което увеличи аванса си на върха на класирането 66 точки пред втория Люис Хамилтън с Ферари.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Моторни спортове

И шампионът във Формула 2 ще дебютира в Барселона

И шампионът във Формула 2 ще дебютира в Барселона

  • 9 юни 2026 | 19:09
  • 2302
  • 0
Датчанин сменя Антонели в първата тренировка в Барселона

Датчанин сменя Антонели в първата тренировка в Барселона

  • 9 юни 2026 | 17:56
  • 2109
  • 1
Кубица: Върнах се в Льо Ман по една-единствена причина

Кубица: Върнах се в Льо Ман по една-единствена причина

  • 9 юни 2026 | 17:25
  • 1085
  • 0
Люк Браунинг ще кара за Уилямс в Барселона и Австрия

Люк Браунинг ще кара за Уилямс в Барселона и Австрия

  • 9 юни 2026 | 17:13
  • 967
  • 0
Тойота: Съперниците ни играят глупави игри преди Льо Ман

Тойота: Съперниците ни играят глупави игри преди Льо Ман

  • 9 юни 2026 | 17:05
  • 1650
  • 0
Китайският гигант BYD продължава консултациите за влизане във Формула 1

Китайският гигант BYD продължава консултациите за влизане във Формула 1

  • 9 юни 2026 | 16:09
  • 2404
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампионът започва подготовка днес

Шампионът започва подготовка днес

  • 10 юни 2026 | 09:15
  • 1570
  • 2
ЦСКА с първа тренировка днес

ЦСКА с първа тренировка днес

  • 10 юни 2026 | 09:30
  • 874
  • 6
България излиза срещу Белгия в първия си двубой от Лигата на нациите

България излиза срещу Белгия в първия си двубой от Лигата на нациите

  • 10 юни 2026 | 07:15
  • 7148
  • 9
Александър Гавалюгов пред Sportal.bg: Искам България да бъде уважавана баскетболна нация и да играе на големи форуми

Александър Гавалюгов пред Sportal.bg: Искам България да бъде уважавана баскетболна нация и да играе на големи форуми

  • 10 юни 2026 | 08:41
  • 1368
  • 1
Ще вдигнат ли титлата Везенков и Олимпиакос или ПАО ще се върне в играта?

Ще вдигнат ли титлата Везенков и Олимпиакос или ПАО ще се върне в играта?

  • 10 юни 2026 | 07:40
  • 3113
  • 2
(Не)гостоприемното Световно първенство

(Не)гостоприемното Световно първенство

  • 10 юни 2026 | 04:28
  • 13035
  • 28