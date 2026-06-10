Важно заседание на Изпълнителното бюро на БОК

В един от престижните столични хотели днес се провежда заседание на Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет. Сбирката е първа, след като отпаднаха всички дела и ръководството на Весела Лечева бе вписано в Търговския регистър.

Както е известно БОК в момента има сериозни проблеми с финансирането и материалната база. След заседанието ще има среща с представители на медиите, на който ще бъдат съобщени взетите решения.

Пресконференцията от 13:00 часа може да проследите в реално време в Sportal.bg.

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