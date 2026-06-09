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Кубица: Върнах се в Льо Ман по една-единствена причина

  • 9 юни 2026 | 17:25
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Кубица: Върнах се в Льо Ман по една-единствена причина

41-годишният пилот на AF Corse Роберт Кубица беше в основата на победата на тима в „24 часа на Льо Ман“ миналата година и сега всички фенове и специалисти са любопитни да разберат какво ще е представянето на заводските и частния прототипи 499Р.

Кубица ще стартира за шести път в Льо Ман и коментира очакванията си за предстоящото маратонско състезание.

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„Върнах се в Льо Ман по една-единствена причина – обясни полякът. – В живота ми нямах много шансове да участвам в състезание, което съм спечелил година по-рано. Да участвам в Льо Ман е привилегията в моята състезателна кариера.

„Имаше моменти, в които се чудех дали не е време да се захвана с нещо друго. Но искам да се състезавам в Льо Ман и щях да съжалявам, ако бях изпуснал възможността да седна зад волана на конкурентен автомобил, с който миналата година спечелихме тук.

„Връщам се в Льо Ман още по-опитен и по-добре подготвен в сравнение с миналата година.“

15 бивши пилоти от Формула 1 стартират в Льо Ман
15 бивши пилоти от Формула 1 стартират в Льо Ман
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Снимки: Gettyimages

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