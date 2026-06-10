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ЦСКА с първа тренировка днес

  • 10 юни 2026 | 09:30
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ЦСКА с първа тренировка днес

Носителят на Купата на България - ЦСКА, започва подготовка днес. Христо Янев ще изведе "червените" за първо занимание в 18:00 часа, а малко преди това ще даде пресконференция по случай старта на новия сезон. "Армейците" ще участват в турнира за Лига Европа, а основната част от подготовката ще проведат в Австрия, където ще изиграят три контроли.

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Първата проверка ще се състои на 20 юни срещу украинския гранд Динамо (Киев), а 4 дни по-късно съперник ще е бронзовият медалист от украинското първенство Полися (Житомир). На 27 юни е планирана проверка срещу вицешампиона на Азербаджайн - Карабах, но съперникът може да бъде сменен, тъй като е потенциален опонент на ЦСКА във втория квалификационен кръг на Лига Европа.

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ЦСКА ще се завърне на българска земя на 30 юни, а на 3 юли в София ще изиграе последната си контрола срещу Марек.

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