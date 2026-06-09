Датчанин сменя Антонели в първата тренировка в Барселона

Лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели ще отстъпи колата си на резервния пилот на Мерцедес Фредерик Вести за първата свободна тренировка в Гран При на Барселона.

Вести се състезава в американския шампионат за издръжливост IMSA, където кара прототип на Кадилак, а заедно с него в Барселона ще видим и Люк Браунинг в Уилямс и Колтън Херта в Кадилак.

FP1 in Barcelona!! Excited for a special weekend 💪 https://t.co/syXNMILPZS — Frederik Vesti Official (@frederik_vesti) June 9, 2026

Люк Браунинг ще кара за Уилямс в Барселона и Австрия

Датчанинът вече има зад гърба си няколко свободни тренировки с Мерцедес, а от Барселона започва използването на млади пилоти в първите сесии на състезателния уикенд.

Всеки отбор трябва да използва млади пилоти в 4 свободни тренировки в хода на сезон 2026 във Формула 1.

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Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

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Снимки: Gettyimages