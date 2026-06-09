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  3. И шампионът във Формула 2 ще дебютира в Барселона

И шампионът във Формула 2 ще дебютира в Барселона

  • 9 юни 2026 | 19:09
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Шампионът във Формула 2 за 2025 година и резервен пилот на Макларън Леонардо Форнароли също ще участва в първата свободна тренировка в Гран При на Барселона в петък. 21-годишният италианец ще смени в първата сесия световния шампион Ландо Норис.

Това ще е първата официална сесия на Форнароли с болид от Формула 1, който вече участва в програмата за тестове на автомобили от предишни години (TPC).

Датчанин сменя Антонели в първата тренировка в Барселона
Датчанин сменя Антонели в първата тренировка в Барселона

Днес няколко отбора потвърдиха участието на млади пилоти в Барселона, а всеки тим трябва да използва млади пилоти в 4 свободни тренировки в хода на сезон 2026.

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 Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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