И шампионът във Формула 2 ще дебютира в Барселона

Шампионът във Формула 2 за 2025 година и резервен пилот на Макларън Леонардо Форнароли също ще участва в първата свободна тренировка в Гран При на Барселона в петък. 21-годишният италианец ще смени в първата сесия световния шампион Ландо Норис.

Това ще е първата официална сесия на Форнароли с болид от Формула 1, който вече участва в програмата за тестове на автомобили от предишни години (TPC).

Read about Leo's FP1 debut 👉 https://t.co/bdf85HTYsC — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) June 9, 2026

Датчанин сменя Антонели в първата тренировка в Барселона

Днес няколко отбора потвърдиха участието на млади пилоти в Барселона, а всеки тим трябва да използва млади пилоти в 4 свободни тренировки в хода на сезон 2026.

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Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

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Снимки: Gettyimages