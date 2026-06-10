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Александър Гавалюгов пред Sportal.bg: Искам България да бъде уважавана баскетболна нация и да играе на големи форуми

  • 10 юни 2026 | 08:41
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Един от големите таланти на българския баскетбол Александър Гавалюгов се заъврна наскоро в България (за малко) в паузата си от ангажиментите с отбора на Санта Клара в колежанския баскетбол. Само преди няколко часа той попадна за пръв път в състава на мъжкия национален отбор, а преди броени дни отпразнува заедно с бившия си отбор Балкан и титлата в Sesame НБЛ. Затова ние решихме да се срещнем с него и да прекараме няколко часа заедно в Ботевград, за да ви покажем какво е неговото ежедневие там.

След тежката тренировка в "Арена Ботевград" заедно с треньора Кристиян Борисов, 20-годишният гард застана пред камерата на Sportal.bg, за да разкаже коя от мечтите си е постигнал в последната година.

"За тази година сбъднах една от най-големите си мечти - да играя на Мартенската лудост и реално да съм с роля в отбора, а не просто да съм част от състава. Така, че това беше една доста добра година за мен в сравнение с предишните две, има напредък.
Има доста запомнящи се моменти от сезона. А неща, които не са ми харесали...няма такива. Аз бях в позиция, в която две години не бях играл мачове, така че всеки ден бях благодарен, че съм здрав и мога да играя играта, която обичам. Няма от какво да се оплача."

На въпроса - "Какво е усещането да попаднеш в мъжкия национален отбор на България?", той отговори така: "Това е още една мечта, която сбъднах тази година. От малък това ми е една от най-големите мечти, да бъда в мъжкия национален отбор на България. Това е една чест за мен да нося екипа. Надявам се да постигнем победа с нужната разлика и отборът да продължи напред. По-добър дебют не мога да си пожелая да направя - пред родна публика, в моя град да дебютирам, така че ще бъде наистина уникално."

Той коментира присъствието на Александър Везенков в състава на "лъвовете".
"Ако дойде Сашо, ако всичко е наред и успее да играе на мача ще даде едно такова спокойствие на отбора и самочувствие, че можем да бием всеки. Той е най-добрият европейски играч и когато го имаш в отбора получаваш едно самочувствие, че можеш да биеш който и да е, никога не се чувстваш аутсайдер."

Не пропуснахме да зачекнем темата и за титлата на Балкан и първенството в България.

"В интерес на истината не гледах много мачове тази година, тъй като сезонът ми беше доста натоварен и имахме 2-3 мача на седмица. Така се случваше, че всеки път, когато има мач на Балкан аз тогава бях на лекции сутрин и нямах много възможност да гледам. Но наистина мисля, че това беше най-оспорваният сезон в историята, поне който аз помня. Всеки говори как нивото е спаднало, но не мисля, че нивото е спаднало. Мисля, че става все по-интересно и повече отбори намират бюджет, намират силни играчи и няма изявен фаворит никога. Дори може би на хартия да има, но на игрището няма и Локомотив го показаха, че могат да се борят с всеки. Тази титла беше много трудно извоювана, но за неутралния фен това беше наистина един подарък, който направиха двата отбора - пет мача. Получи се уникална серия."

На въпросите ни за Александър Гавалюгов отговори и неговият треньор Кристиян Борисов.

"Александър Гавалюгов е доста трудолюбив. най-хубавото му качество е, че той обича баскетболната игра адски много. Познавам го от малко дете, откакто беше на 5-годишна възраст. Докато играех в Балкан, той скачаше наляво-надясно, подаваше топките. радваше се да бъде около отбора, да бъде около залата и още от тогава се знаеше, че неговият живот ще е баскетболът."

След това се отправихме към местното читалище, където Гавалюгов бе специален гост в подкаста "Младежка му работа". Там той говори пред публика за голямата си цел - баскетболът като професия, коментарите по негов адрес и живота в Америка.

Всичко, което споделиха Александър Гавалюгов и Кристиян Борисов пред нашата камера, можете да видите във видеото!

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Снимки: Борислав Цветанов

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